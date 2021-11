Il Volo a Milano e Roma, per firmare le copie dell’album Il Volo Sings Morricone. Due gli eventi firmacopie in programma nei prossimi giorni, il primo a Milano e il successivo a Roma.

Domani, lunedì 29 novembre, Il Volo sarà a La Feltrinelli di Piazza Duomo a Milano dalle ore 17.00. Martedì 30 novembre Il Volo sarà a Roma presso Discoteca Laziale, dalle ore 17.00 . L’accesso ad entrambi gli eventi è previsto sono con pass e ad orari scaglionati per evitare assembramenti.

Per partecipare al firmacopie sarà necessario acquistare il nuovo album de Il Volo in versione CD o doppio LP; è obbligatorio l’acquisto negli store dove è previsto l’incontro. Bisognerà inoltre ritirare il pass per avere accesso esclusivo al firmacopie con Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto. Verrà consegnato 1 pass per ogni album acquistato nel punto vendita dell’evento fino a esaurimento scorte).

Il giorno dell’incontro, l’ingresso del pubblico sarà scaglionato. Sul pass sarà indicato anche l’orario di convocazione per accedere al firmacopie.

Non sarà possibile accedere all’area prima di tale orario. Non sarà consentita la partecipazione senza pass.

Causa emergenza Covid-19, al fine di gestire gli eventi in sicurezza, è richiesta l’esibizione del Green Pass e l’uso della mascherina di protezione individuale.

Il Volo Sings Morricone

14 le canzoni incluse nel nuovo album di cover de Il Volo. Il trio pop-lirico rende omaggio al Maestro Morricone attraverso alcune delle sue musiche più celebri.

Il disco è disponibile in tutti i negozi di musica dallo scorso 5 novembre, per un viaggio nell’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento insieme a tanti ospiti. All’interno del progetto troviamo Andrea Griminelli in Nella Fantasia, Hauser in Se e in La Califfa c’è David Garrett. Come Sail Away, inoltre, vede la partecipazione di Chris Botti. Andrea Morricone ha scritto per Il Volo i testi di I Colori Dell’Amore e The Ecstasy of Gold