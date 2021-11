Hellbound 2 si farà? La serie sudcoreana di Netflix è ben diversa da Squid Game (pur condividendo le stesse tematiche), ma lentamente si sta facendo strada e potrebbe diventare un nuovo fenomeno della piattaforma.

Basata sul webtoon del creatore Yeon Sang-ho, la serie è ambientata in una realtà alternativa. Un giorno, grandi essere soprannaturali, noti come gli angeli, compaiono sulla Terra per trascinare tutte le persone prescelte all’Inferno. Mentre la polizia cerca di far luce sugli omicidi, devono anche far fronte a La Nuova Verità, un culto di persone che credono fermamente in questa raccapricciante giustizia divina.

La prima stagione si è conclusa con un finale molto aperto. Il figlio di Sohyun e Youngjae non è morto secondo quanto la Nuova Verità affermava; nella dimostrazione pubblica sono infatti morti i suoi genitori, che si sono sacrificati, permettendo al piccolo di sopravvivere. Ciò ha messo in discussione la dottrina della Nuova Verità: come potrebbe un neonato essere capace di peccare, se il “peccato originale” non esiste nella dottrina? Min Hye-jin è fuggita prendendo il piccolo con sé. Il colpo di scena arriva però negli ultimi istanti quando nel museo della Nuova Verità, il corpo bruciato di Park Jungja, prima persona la cui dimostrazione è stata resa pubblica anni prima, si rianima e torna in vita.

Un finale apertissimo che spalanca le porte a Hellbound 2. “Lavorare con Netflix è stato molto piacevole”, ha dichiarato Yeon Sang-ho in un’intervista concessa a Variety, a proposito dei suoi piani per la seconda stagione. “Sono stati molto d’accordo e si sono relazionati alla mia visione creativa, ma hanno anche creato un ambiente in cui non dovevo pensare a nient’altro oltre a concentrarmi. Poiché “Hellbound” è basato sui webtoon originali, io e il mio partner Choi Kyu-Seok abbiamo deciso che la storia in seguito verrà raccontata prima attraverso il webtoon e, se vorremmo trasformarlo in un’altra serie live-action, questo è qualcosa su cui avremo bisogno di ulteriori discussioni. Come sapete, abbiamo appena rilasciato la prima stagione di “Hellbound” e quindi non abbiamo avuto tempo per parlarne con Netflix”.

Hellbound 2 non è quindi ancora ufficiale e, come nel caso di Squid Game, potrebbe volerci tempo prima di vedere un seguito.

