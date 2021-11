Sono disponibili anticipazioni e ospiti di Amici il 28 novembre, per il nuovo appuntamento atteso su Canale 5 alle ore 14.00.

Amici di Maria De Filippi continua la sua programmazione nella domenica pomeriggio Mediaset, rinunciando al tradizionale sabato pomeriggio. Maria De Filippi conduce quindi oggi un nuovo appuntamento con la scuola più spiata d’Italia, con nuovi ospiti e tante sfide.

In studio oggi Francesca Michelini e Tancredi. Come di consueto, i protagonisti delle sfide sono i ragazzi della scuola, nel programma in qualità di cantanti o ballerini.

Anticipazioni e ospiti di Amici il 28 novembre

Tra anticipazioni e ospiti di Amici il 28 novembre spuntano volti noti del mondo dello spettacolo e della musica. In studio, con Maria De Filippi, l’apprezzata attrice Giulia Michelini che stilerà la classifica dei concorrenti del canto e dei loro rispettivi brani inediti.

In studio ci sarà poi Tancredi, cantante reduce proprio dallo stesso talent show. Tancredi è atteso su Canale 5 per presentare in anteprima televisiva il nuovo singolo inedito, Wah Wah, disponibile da qualche giorno su tutte le piattaforme e in radio.

Le sfide ad Amici il 28 novembre

Due le sfide che si disputeranno in studio questa settimana, una per il canto e una per il ballo.

Andrea, cantante, al penultimo posto nella classifica delle cover scelte dai Prof. da un lato; Carola, ballerina, ultima classificata nella gara di ballo della settimana dall’altro.

A giudicare le sfide per il canto ci sarà Federico Sacchi, Direttore Artistico Epic Sony. Per il ballo giudica invece Giorgio Madia, Direttore di compagnie, coreografo e regista.

Ci sarà poi una sfida comparata di ballo tra Cuccarini e Celentano accompagnate a ritmo di rumba dal Maestro Todaro. A giudicare in questo caso sarà la ballerina professionista Francesca Tocca.