Ieri 27 novembre è stato davvero un sabato nero per i problemi Poste Italiane che hanno impedito a tanti italiani di effettuare pagamenti con carta, prelevare agli sportelli e dunque disporre delle proprie finanze. Le anomalie si sono concentrate a ridosso della tarda mattinata e del primo pomeriggio per poi rientrare. Ciò non toglie che a distanza di ore e anche oggi domenica 28 novembre non pochi lamentino ancora delle anomalie molto serie. Queste rientrano quasi tutte in un’unica casistica: chi si è visto negare delle transazioni ai POS dei negozi, ora lamenta l’addebito in conto o su carta della cifra pari alla propria spesa.

La problematica

Anche i problemi Poste Italiane in coda in queste ore non vanno sottovalutati: anzi, possono davvero essere considerati più gravi di quelli venuti alla luce poco meno di 24 ore fa. Vedersi addebitate più transazioni non andate in porto, magari anche per cifre importanti, ha intaccato non poco i saldi di conti e carte di diversi italiani. C’è addirittura chi si è visto quasi azzerare le cifre a disposizione: non va dimenticato che ci troviamo nel weekend a cavallo tra Black Friday e Cyber Monday e non potrebbe esserci periodo maggiormente dedicato allo shopping.

I canali di assistenza

Chi ancora ha incorre in problemi Poste Italiani proprio con gli addebiti relativi alle transazioni non eseguite non deve disperare. La situazione del proprio saldo dovrebbe ritornale alla normalità anche automaticamente, nelle prossime ore. Ad ogni modo, per ottenere assistenza adeguata per la propria specifica casistica, sarebbe il caso di chiamare il numero di supporto gratuito 800.00.33.22. In alternativa, un canale nato per fornire un riscontro alle richieste dei clienti è anche quello che passa attraverso la pagina Facebook di Poste Italiane. Inviando un messaggio privato al profilo social si riuscirà a ricevere aiuto per le anomalie di questo weekend. Allerta massima tuttavia nel prestare ascolto solo alle risposte provenienti dall’account generico di Poste appunto. Qualsiasi tentativo di contatto da parte di sedicenti operatori, sempre su Facebook, potrebbe essere una tentativo di raggiro.

Continua a leggere su optimagazine.com