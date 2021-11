Il Black Friday è ormai giunto al termine, ma diversi prodotti in promozione in questo speciale evento sono ancora disponibili in questo weekend che ci porterà verso le offerte del Cyber Monday 2021 del prossimo lunedì 29 novembre. Insomma, questi sono i migliori giorni per fare acquisti e sfruttare gli sconti che, si sa, fanno sempre gola a tutti. Se siete alla ricerca di uno smartphone del marchio Samsung di media fascia, quest’oggi 27 novembre, vi indichiamo il Samsung Galaxy M52 5G , in super offerta su Amazon al costo di 326,07 euro (invece di 399,00 euro di listino) nella colorazione Blue e in versione italiana. Vediamo insieme i principali dettagli delle caratteristiche tecniche di questo device.

Iniziamo col dire che il Samsung Galaxy M52 5G sfoggia un display SuperAMOLED Infinity-O da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ per contenuti più nitidi, brillanti e chiari. Il dispositivo è dotato di un potente processore octa-core e dispone di 6GB di memoria RAM e 128GB di capacità di immagazzinamento dati della memoria interna, oltre al supporto espandibile fino a 1TB tramite scheda microSD. Il sistema operativo è Android 11. Lato connettività, il telefono sfrutta la tecnologia Wi-Fi, Bluetooth e NFC. Per quanto riguarda l’autonomia, questo smartphone adotta una batteria da 5.000mAh (tipica).

Galaxy M52 5G 2021, Blue Il potere della velocità di trasferimento dati 5G di nuova...

Galaxy M52 5G è dotato di un potente processore Octa-core e dispone...

Il Samsung Galaxy M52 5G presenta un triplo comparto fotografico, caratterizzato da una fotocamera principale posteriore da 64MP, un ultra-grandangolare da 12MP e una macro da 5MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32MP. Detto ciò, non vi resta che approfittare dell’incredibile offerta su Amazon che vi consente di prendere il device al prezzo di 326,07 euro nel colore Blue. Un’altra proposta da prendere in considerazione è quella relativa all’Apple Watch Series 3, vostro al prezzo di 179 euro invece di 229 euro (cassa in alluminio grigio siderale e cinturino sport nero). Cosa sceglierete?

Continua a leggere su optimagazine.com