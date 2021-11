Qualcuno potrebbe aver dimenticato che Russian Doll 2 esiste, è nei progetti di Netflix e prima o poi arriverà sulla piattaforma. E potrebbe averlo fatto perché sono passati ormai quasi due anni da quando la serie ha debuttato all’inizio del 2019, introducendo lo spettatore nel complesso mondo di Nadia, interpretata da Natasha Lyonne, una donna che sembra costretta a rivivere all’infinito lo stesso giorno, quello del suo 36° compleanno, come in una sorta di spirare (o meglio, della matriosca richiamata dal titolo).

Russian Doll 2 è stata rinnovata da Netflix già pochi mesi dopo il debutto, a metà 2019, ma del curioso format co-creato da Lyonne, Amy Poehler e Leslye Headland, complice la pandemia e il blocco delle produzioni, non si è saputo più nulla per un lungo periodo di tempo. Ora, invece, un piccolo aggiornamento sullo stato dell’arte arriva da un volto del cast.

Le riprese di Russian Doll 2 sono terminate da poco, ha annunciato Charlie Barnett, interprete del personaggio di Alan nella serie. L’attore ha lasciato il set giusto in tempo per dedicarsi alle riprese di un’altra serie, Ordinary Joe. “Abbiamo appena finito la seconda stagione“, ha raccontato a TV Insider, sottolineando di essere “affascinato” dalla contorsione della trama, sebbene “a volte vada un po’ oltre la mia comprensione“. Ha anche anticipato in modo criptico che “Russian Doll è molto diversa, stavolta“, preannunciando che nella seconda stagione ci saranno delle differenze sostanziali rispetto ai “princìpi” che hanno guidato la precedente (qui la nostra recensione).

Nessun altro dettaglio su Russian Doll 2, né in termini di trama né riguardo la distribuzione degli episodi, è trapelato finora, ma considerando i tempi di post-produzione si può immaginare che la stagione debutterà entro la prima metà del 2022 su Netflix.