Netflix continua a puntare sulla Corea del Sud con The Silent Sea, nuova serie thriller di fantascienza che riunisce due attori di Squid Game: Gong Yoo (che ha vestito i panni del reclutatore dei giochi) e Heo Sung-tae (che ha interpretato il criminale Jang Deok-su). Lo show è un adattamento del cortometraggio del 2014 The Sea of ​​Tranquility scritto e diretto da Choi Hang-yong, anche alla regia degli episodi.

“Una base lunare abbandonata. Una missione con un tasso di sopravvivenza del 10%. Uno per uno, i membri dell’equipaggio muoiono”, si legge nella sinossi ufficiale dello show, in arrivo in tempo per Natale, il 24 dicembre, sulla piattaforma di streaming. La storia è ambientata in un futuro distopico, in cui la Terra ha subito una desertificazione.

Nel teaser trailer rilasciato da Netflix, un gruppo di astronauti atterra sulla Luna. Il loro compito è quello di esplorare la stazione di ricerca lunare di Balhae ormai, abbandonata, e mettere al sicuro un campione, che sperano contenga la chiave per la sopravvivenza della Terra, ridotta a uno stato morente.

“È come qualsiasi altra missione. Dobbiamo solo fare come ci viene detto“, dice Gong Yoo nel video, prima che le cose inizino ad andare male. In una scena ad alta tensione vediamo l’astrobiologa interpretata da Bae Doona (Sens8) avvicinarsi alla porta e guardare attraverso una piccola finestra: dalla sua espressione di terrore si intuisce che qualcosa di orribile è accaduto.

Nel cast di The Silent Sea troviamo Gong Yoo nei panni di Han Yoon-jae, il leader della squadra di esplorazione che deve svolgere una missione cruciale con informazioni limitate; Bae Doona è la dottoressa Song Ji-an, l’astrobiologa che si unisce alla squadra, determinata a scoprire la verità dietro un incidente nella stazione di ricerca della base di Balhae, ormai abbandonata, sulla Luna; Lee Joon è il Capitano Ryoo Tae-seok, capo ingegnere ed ex membro d’élite del Ministero della Difesa; Lee Joon interpreta il capitano Ryu Tae-sook, l’ingegnere della squadra che si offre volontario per unirsi alla task force; e Heo Sung-tae è Kim Jae-sun, il capo del Resource Group of Aviation Administration.

Di seguito potete guardare il trailer di The Silent Sea, al momento solo in lingua originale:

