Non sembrano voler finire le novità relative agli sticker WhatsApp. Si punta ancora sulla funzione di questi tempi, dopo la recente introduzione della possibilità di creare adesivi personalizzati con l’ausilio di foto e immagini personali oppure scovate sul web. L’ultima implementazione riguarda l’opzione di inoltro relativa agli sticker, decisamente a portata di mano d’ora in poi.

La novità approfondita in questo articolo è appena stata scovata nella beta per dispositivi Android come per il servizio web dell’app di messaggistica. Fino a questo momento, l’inoltro di uno sticker WhatsApp da una chat era stato possibile solo a seguito del salvataggio dello stesso nel proprio profilo. Gli sviluppatori hanno pensato bene di velocizzare un’operazione molto utile per gli utenti finali. Ora, al pari di una qualsiasi immagine o video presente in chat, sarà possibile rinviare questo tipo di contenuto a chiunque si voglia, un contatto singolo oppure un gruppo.

L’immagine di apertura articolo è estremamente esplicativa della novità appena introdotta per gli sticker WhatsApp. Accanto all’adesivo ricevuto in una chat, comparirà la classica icona della freccia rivolta verso destra. Selezionandola, comparirà una nuova finestra in cui si potranno selezionare una o più conversazioni nelle quali inoltrare il proprio adesivo. L’operazione è semplice, veloce e funzionale.

Come già riferito, il cambiamento preso in considerazione oggi è apparso in prima battuta in una versione beta Android dell’applicazione di messaggistica, più esattamente quella contrassegnata come Android 2.21.13.15. Per quanto non ci sia traccia della stessa funzione anche per iPhone, non c’è alcun dubbio sull’arrivo della novità anche per dispositivi iOS. Per la release finale di questa nuova opzione disponibile per tutti, probabilmente, dovremo attendere ancora un po’. Prtima che gli sviluppatoi concludano la fase sperimentale (con tutti i relativi test) potrebbero trascorrere anche settimane e dunque si giungerebbe almeno alla prima parte del 2022.