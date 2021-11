Scopriamo i vinili in offerta per il Black Friday 2021. Album che hanno fatto la storia e che oggi, grazie al periodo più atteso dell’anno per i consumatori, diventano un’occasione per recuperare eventuali lacune e aggiungere pezzi importanti all’archivio.

Dire Straits – Brothers In Arms (1985)

Un album che non ha bisogno di presentazioni: Brothers In Arms di Dire Straits è il disco di Money For Nothing, Walk Of Life e della title track. Con questo album Mark Knopfler e soci entrarono definitivamente nell’Olimpo del rock.

Pink Floyd – The Division Bell (1994)

Un album che divide, appunto, ma che non può mancare nella collezione dei vinili eccellenti: The Division Bell è l’album del tormento dei Pink Floyd, orfani di Roger Waters ma non abbastanza, che riesce a diventare uno degli album più influenti degli ultimi 50 anni.

John Lennon – Imagine (1971)

Parliamo di un disco che non può certo mancare nelle librerie degli appassionati, specialmente in questo periodo storico. Imagine è ancora oggi il disco e il brano cui tutti dovremmo attingere almeno una volta per capire John Lennon e il mondo.

Eminem – The Marshall Mathers LP (2000)

Chi nei primi 2000 non conosceva bene l’hip hop, lo ha scoperto grazie ad Eminem. The Marshall Mathers LP è il disco di Stan, The Real Slim Shady e The Way I Am. Serve altro?

Jovanotti – Lorenzo 1992 (1992)

Pop, rap old school e tutti gli anni ’90 italiani. Lorenzo 1992 di Jovanotti è il disco di Non M’Annoio, Pu**ane E Spose e Ragazzo Fortunato, uno dei momenti più determinanti della scena commerciale italiana degli ultimi 30 anni.

Caparezza – Verità Supposte (2003)

Da Fuori Dal Tunnel a Vengo Dalla Luna, Verità Supposte è il disco con cui Caparezza ha conquistato definitivamente il grande pubblico.

Franco Battiato – L’Era Del Cinghiale Bianco (1979)

Il disco più iconico del Maestro ritorna nella sua 40th Anniversary Edition tra i migliori vinili in offerta per il Black Friday 2021.