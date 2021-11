Quali sono i migliori riff di Jimi Hendrix? “Tutti”, oseremmo rispondere e con una certa ragione. Ogni singola nota emessa dalla Strato di Hendrix aveva un suo perché, anche quando si trattava di uno slide o di un colpaccio sulle corde mute. Lo dimostra l’intro di Voodoo Child (Slight Return), che pur con le pennate mute ha fatto la storia per il wah filtrato prima dell’iconica intro.

Hey Joe (1966)

Tra i migliori riff di Jimi Hendrix non può certo mancare Hey Joe, eccellente cover di Billy Roberts ispirata dall’artista folk Tim Rose. L’intuito del manager Kim Lambert è fondato: nel 1967 il singolo entra nella classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito.

Little Wing (1967)

Non un semplice riff: un vero e proprio trip spirituale tra le note sputate fuori in clean da Jimi Hendrix. In questa ballata r’n’b la Experience canta l’importanza di un angelo custode, e lo fa con uno dei più grandi ricorsi alla melodie che la storia del rock possa ricordare.

Purple Haze (1967)

Quando si parla dei migliori riff di Jimi Hendrix non si può prescindere da Purple Haze. Jimi Hendrix si divertì a giocare sull’ambiguità trasformando, sul palco, la frase: “Excuse me while I kiss the sky” in “Excuse me while I kiss this guy”.

All Along The Watchtower (1968)

Tutti abbiamo riscoperto questo riff con il remix curato da Devlin per la sigla d’apertura della serie TV The Young Pope. Jimi Hendrix rivisitò questo brano di Bob Dylan facendolo diventare una bomba rock dagli effetti devastanti.

Voodoo Child (Slight Return) (1970)

Probabilmente il riff più amato di Jimi Hendrix. Potenza blues, wah, linea vocale travolgente e psichedelia allo stato puro: Voodoo Child (Slight Return) è anche tra i brani più omaggiati dalle star contemporanee, ma soprattutto uno dei più grandi esempi di rock-blues degli anni ’60.

