Gli smartwatch del produttore cinese si arricchiscono anche del Huawei Watch D, che metterà a disposizione dei suoi futuri proprietari la funzione di rilevazione della pressione sanguigna (il wereable pare aver ottenuto la relativa certificazione che gli consentirà di garantire agli utenti tale misurazione). Il Huawei Watch D sarebbe alle prime battute della fasi di test, che tuttavia mostrerebbero dati di calcolo della pressione sanguigna davvero eccellenti.

Il Huawei Watch D avrà una forma tutta particolare, visto che presenterà una forma rettangolare e due tasti di gestione (finora gli smartwatch dell’OEM di Shenzhen hanno avuto una forma circolare con due tasti, oppure una forma rettangolare con un tasto solo). Come vi dicevamo sopra, il prodotto ha già ottenuto la certificazione di dispositivo medico di classe seconda della State Drug Administration, anche se ci vorrà probabilmente un po’ di tempo prima che il produttore cinese riceva l’approvazione necessaria in altri mercati (il debutto commerciale avverrà non prima di qualche mese per i tempi tecnici richiesti da questo genere di procedura).

La presentazione del Huawei Watch D, invece, potrebbe avvenire già entro il mese di dicembre (ma, come appena detto, l’orologio intelligente con funzione di misurazione della pressione sanguigna arriverà sul mercato solo in un secondo momento). Il device non è da sostutuirsi ad un attento controllo medico, questo va detto prima di ogni altra cosa. Pur restituendo dati più o meno precisi, non ci si può affidare ad uno smartwatch per il rilevamento della pressione sanguiagna, specie se si soffre cronicamente di ipertesione arteriosa (una patologia che può avere effetti anche molto pesanti se non curata bene). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

