Entra nel vivo il gran finale per il volantino Unieuro Black Friday 2021. Le occasioni da cogliere al volo nei negozi in questo weekend di forti sconti non sono per nulla poche, in particolare se si ha la necessità di acquistare uno smartphone. Il risparmio è assicurato per gli iPhone, come per i top di gamma Samsung e i dispositivi Xiaomi. Sono almeno 3 le offerte che i nostri lettori dovrebbero tenere bene a mente e magari cogliere al volo in fretta, visto che le scorte dei dispositivi sono limitate.

Per quest’anno la copertina del volantino Unieuro Black Friday spetta al forte sconto associato all’iPhone 12 Pro. Il prezzo attuale del melafonino top di gamma, nella sua versione da 256 GB, è di soli 899 euro. Un bel risparmio rispetto a 1199 euro di costo di listino per un ribasso complessivo del 25%. Mica male per uno dei prodotti Apple più ambiti, troppo spesso venduti a prezzo pieno o quasi. Attenzione tuttavia al numero di unità disponibili negli store a queste condizioni, ovvero 4000.

Il concorrente diretto dell’iPhone 12 Pro, ossia il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è pure il protagonista del volantino Unieuro Black Friday ora in vigore. Il suo prezzo al pubblico scende ora a 969 euro dai 1329 euro di listino. Il modello è dotato di 256 GB di spazio di archiviazione interno e 12 GB di RAM. Anche in questo caso, i pezzi a disposizione sono limitati ad un numero massimo di 1000.

Terza e interessante occasione del volantino speciale per il Black Friday è quella penata per lo Xiaomi Redmi 10. La catena di elettronica mette a disposizione dei potenziali acquirenti 4000 pezzi del dispositivo al prezzo scontato di 179 euro. Lo sconto applicato è di 50 euro rispetto a quello di listino di 229 euro. Lo smartphone è dotato di 128 GB di spazio interno e 4 GB di RAM e si presenta come un’ottima soluzione di fascia media.