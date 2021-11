Un compleanno agrodolce per Roberto Mancini. Il tecnico della Nazionale non ha certo ricevuto un gradito regalo dai sorteggi play off per il Mondiale 2022. Sulla strada per il Qatar , Roberto Mancini troverà Cristiano Ronaldo sempre ammesso che Italia e Portogallo si sbarazzino in semifinale di Nord Macedonia e Turchia. A complicare il cammino per Roberto Mancini anche l’ulteriore complicazione di dover giocare in trasferta lo scontro decisivo.

Chi è causa del suo mal pianga se stesso. L’Italia ha sciupato sontuose occasioni per archiviare la pratica qualificazione ed adesso Roberto Mancini deve sottostare alle forche caudine dei play off contro il più volte pallone d’oro Ronaldo. Dopo la vittoria ad Euro 2020 l’Italia di Mancini non ha mai trovato la condizione migliore. Quasi come se la magia vincente del CT Mancini si fosse nebulizzata dopo il trionfo di Wembley.

Tutta la fortuna che aveva accompagnato il cammino vittorioso degli azzurri ha mutato sotto forma d’infortuni, cali di condizione, errori clamorosi dagli undici metri. Mancini dunque dovrà nuovamente e con più forza appellarsi a quella fortuna che molti ritengono esser la sua migliore dote. E’ ovviamente non solo un complimento, ma anche una malignità.

Mancini è un uomo certamente fortunato. Ha conquistato allori importanti trovandosi spesso e volentieri al posto giusto nel momento giusto. Va però riconosciuto che quando lui è salito in sella al destriero della Nazionale esclusa da Russia 2018 ben pochi avrebbero avuto il coraggio di accettare l’incarico. La fortuna, nel caso di Mancini . è il talento che incontra l’occasione. E dovrà esserne messa tanto in campo nelle due sfide che valgono il passaporto per il Qatar. Un altro mondiale senza l’Italia sarebbe un disastro difficile da rimediare. Mancini sogna magari una finale contro la Francia di Mbappè, ma prima dovrà la sua Italia superare il Portogallo di Ronaldo. Un play off che è quasi una semifinale mondiale anticipata.