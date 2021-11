Lasciato alle spalle il Black Friday 2021, si prospetta davanti a noi il Cyber Monday Amazon con le sue pure interessantissime offerte sullo store. Ecco che cosa accadrà da qui a lunedì 29 novembre, giornata dedicata proprio alla nuova ricorrenza che ha un significato ben preciso in questa ultima fase di novembre.

Il significato di Cyber Monday

Se il Black Friday ricorre il primo venerdì successivo al giorno del Ringraziamento americano, il Cyber Monday si colloca al lunedì successivo alla festa. Il termine significa “lunedì cibernetico” e si riferisce a speciali 24 ore dedicate ai prodotti di elettronica più evoluti e moderni. Proprio la speciale ricorrenza ha come protagonisti soprattutto smartphone, computer, tablet, accessori e console.

Le offerte Cyber Monday Amazon

Non ci sono dubbi sul fatto che le offerte Cyber Monday Amazon saranno quelle più attese. A dire la verità, il noto store ha già fatto intendere che le promozioni in corso durante il Black Friday proseguiranno per tutto il weekend per essere confermate anche lunedì 29 novembre. Per questo motivo già possiamo dare un’occhiata a tanti prodotti in promozione, fermo restando che (nelle prossime ore) potrebbero aggiungersene di nuovi.

Per quanto riguarda i prodotti Apple, ci sono diverse offerte Cyber Monday Amazon da tenere già in considerazione. Le AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe costano ora solo 189,99 euro. Anche l’Apple iPad Mini è in promozione a 692 euro.

Per quanto riguarda i prodotti a marchio Amazon, ci sono da segnale le Fire TV Stick a prezzo estremamente contenuto. Il modello LIte costa ancora, esattamente come durante il Black Friday, meno di 19 euro. Anche il modello 4K è scontato a 33,99 euro. Per gli amanti della lettura, c’è anche il Kindle con luce frontale integrata a 59,99 euro.

Tra le offerte Cyver Monday Amazon è anche confermato l’ottimo ribasso della recentissima Xiaomi Mi Band 6 NFC, con il supporto per i pagamenti contactless. Il fitness tracker ragiunge un nuovo minimo storico a 40,84 euro.

Per terminare questa prima carrellata di sconti e per far felici tanti patiti videogiocatori, ecco che va segnalata la Nintendo Switch nella colorazione grigia a 299 euro. Stiamo parlando della console nella sua edizione 2019 e presa singolarmente senza nessun gioco in omaggio.