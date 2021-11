Alfonso Signorini è ancora padre padrone di questo Grande Fratello Vip 2021 e lo ha dimostrato ieri sera quando Lulù ha toccato i suoi nervi scoperti. Possiamo dire tutto quello che volete di questa ragazza ma sicuramente è una delle poche che ha il coraggio delle proprie azioni, va fino in fondo quando deve e lo stesso ha fatto ieri sera al momento elle nomination.

Cosa è successo di così grave questa volta? Lulù è subito pronta a rispondere visto che il Grande Fratello Vip 2021 continua a mette immuni alcuni concorrenti che non possono essere votati e così la gieffina decide di “sprecare” una nomination votando Manila Nazzaro dichiarando poi di non avere una motivazione: “Non so perché. Non ci sta il motivo e non me lo posso inventare”.

Anche questa volta, però, Alfonso Signorini non lascia passare la cosa e non solo fa notare alla concorrente di comportarsi in maniera scorretta ma la minaccia addirittura di annullare la votazione invitando la concorrente ad esporsi, pena l’eliminazione dal gioco:

“Parliamoci chiaro, la volta scorsa ti sei messa sotto al tavolo perché non sapevi che fare, oggi te ne esci che non sai chi nominare, ma allora vai fuori dal Grande Fratello e non giocare più. Ma perché devi sprecare così le nomination”.

Sui social non sono mancate le polemiche perché altri concorrenti continuano a votare sempre le stesse persone senza avere una nomination valida a cominciare da Manuel Bortuzzo e finendo ad Aldo Montano che sorvolano sulla motivazione valida. Perché lo stesso discorso non è stato fatto a loro ieri sera? Lulù non solo ha dato la giusta risposta a Signorini ma ha ribadito il concetto che i concorrenti non possono votare chi vorrebbero per via dell’immunità. Cosa succederà lunedì sera tra i due?