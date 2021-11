Guardare Squid Game in Corea del Nord equivale a una sentenza di morte. È quanto accaduto a uno studente, che dopo un viaggio in Cina, avrebbe acquistato illegalmente una copia della serie Netflix, e poi sarebbe tornato nel Paese per distribuirla tramite chiavette USB.

Secondo quanto riferisce Radio Free Asia (RFA), ora lo studente, il cui nome non è stato rivelato, è stato condannato a morte e quindi giustiziato tramite fucilazione.

Il motivo di tale sentenza risiede nella nuova legge sull’Eliminazione del pensiero e della cultura reazionaria, promulgata nel 2020. La legge impone un rigido divieto contro l’importazione, la distribuzione o la conservazione di film, spettacoli e serie tv provenienti da Paesi capitalisti – e tra questi vi sono gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Chiunque violi la legge potrebbe essere punito con l’ergastolo o la morte. Ma questo caso non è isolato.

Secondo quanto riferito, uno studente che ha acquistato un’unità USB contenente Squid Game è stato condannato all’ergastolo, mentre altri sei, sorpresi a guardare la serie, sono stati condannati a cinque anni di lavori forzati. Pare inoltre che alcuni insegnanti siano stati licenziati per l’incidente, mentre altre fonti riportano a RFA che i suddetti sarebbero stati mandati ai lavori forzati o addirittura in esilio nelle zone rurali del paese.

Questa è la prima volta che le autorità nordcoreane applicano la legge recentemente approvata ai minori. Stando a RFA, il governo sta ora setacciando i mercati alla ricerca di dispositivi di archiviazione di memoria e CD video contenenti qualsiasi supporto straniero.

Squid Game è diventata la serie più vista di sempre su Netflix, classificandosi al primo posto in 94 paesi, ed è stato guardato in 142 milioni di case in tutto il mondo dopo solo un mese dal suo lancio. La serie ha anche il primato di essere la prima produzione coreana in cima alla classifica dei titoli più cercati su Netflix. Un record che potrebbe essere abbattuto da Hellbound, serie horror sudcoreana che sta facendo molto parlare di sé.

