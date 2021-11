Il Samsung Galaxy A03 adesso è ufficiale, anche se è stato presentato in gran silenzio da parte del colosso di Suel. Parliamo di un dispositivo entry-level, provvisto di uno schermo Infinity-V da 6.5 pollici con risoluzione HD+ e di una doppia fotocamera posteriore (sensore principale da 48MP e di profondità da 2MP). La fotocamera frontale, innestata in un notch a forma di goccia d’acqua, è composta da un sensore singolo da 5MP (apertura f/2.2).

Il Samsung Galaxy A03 presenta una batteria da 5000mAh, ed anche il supporto all’audio Dolby Atmos. Il device è spinto da un processore octa-core da 1.6GHz, con 3GB di RAM e 32GB di storage interno, 4GB di RAM e 64GB di memoria e 4GB di RAM e 128GB di storage. Il Samsung Galaxy A03 è disponibile nelle colorazioni nero, rosso e blu, con una particolare texture e dimensioni di 164,2 x 75,9 x 9,1mm (c’è da dire che le nuance cromatiche e le configurazioni in cui verrà reso disponibile variano in base al mercato di destinazione). Il sistema operativo di riferimento è Android 11 con interfaccia proprietaria One UI.

Se è un buon entry-level che stavate cercando, dotato soprattutto di un’autonomia che vi consenta di arrivare facilmente a fine giornata (ed anche oltre vista l’ampia capacità di cui il dispositivo è dotato, come ogni altro terminale di fascia medio-bassa che si rispetti) con un solo ciclo di ricarica, allora potreste averlo trovato nel nuovo Samsung Galaxy A03, di cui purtroppo ancora non sappiamo dirvi il prezzo di vendita (non dovrebbe arrivare a costare molto più di quanto ci aspettiamo, potete stare tranquilli su questo). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

