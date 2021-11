Ultimi due episodi di The Good Doctor 4 su Rai2 il 3 e 10 dicembre. Mentre The Resident 3 finirà in panchina ancora prima del finale vero e proprio, per Shaun e Lea è arrivato il momento di salutare i fan ma solo per ritrovarli a gennaio quando la rete della tv pubblica, mostrerà a tutti i primi episodi della quinta stagione. L’appuntamento è fissato per il 3 dicembre prossimo con l’episodio dal titolo Venga, la prima parte del doppio finale.

Shaun e i suoi partiranno per il Guatemala per aiutare i pazienti di un ospedale rurale a non morire per mancanza di capacità o di attrezzature. Mentre il nostro dottore trova la sua rinascita dopo il lutto proprio in questa sua missione, Lea è rimasta da sola a combattere e lottare per accettare la sua grande perdita, i due finiranno per allontanarsi del tutto?

Prima di scoprire cosa succederà quando la lontananza ci metterà un po’ del suo nel loro rapporto, i fan di The Good Doctor 4 potranno piazzarsi davanti allo schermo questa sera per un nuovo episodio in cui Shaun e Lea decidono di passare una giornata al campeggio per stare insieme, rilassarsi e cercare di dimenticare quello che è successo ma le cose non vanno benissimo visto che non ci sono posti e si ritrovano in un’area di sosta sotto la pioggia battente.

Le sfide della vita non finiscono mai per Shaun e Lea.



Inoltre Shaun si fa male ad una caviglia e Lea deve operarlo nel bosco avendo a disposizione solo un coltello e della tequila, questo permetterà loro di riavvicinarsi finalmente e superare quello che è successo? Anche tra Park e Morgan le cose non vanno bene quando si trovano a discutere riguardo le modalità di trattamento dei pazienti.

Il resto lo scopriremo questa sera e poi negli ultimi due episodi in onda il 3 e il 10 dicembre.