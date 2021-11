In uno dei giorni più attesi dell’anno ecco una lista con tutti gli album in esclusiva su Amazon per il Black Friday 2021. Tra le offerte troviamo artisti nostrani del calibro di Guè Pequeno ma anche star internazionali come Adele, da poco tornata alla ribalta con il nuovo album 30.

Sfera Ebbasta – Famoso Super Deluxe Hoodie Edition (2019)

Famoso di Sfera Ebbasta è in esclusiva su Amazon nella sua Hoodie Edition della versione Super Deluxe. Famoso è l’ultimo album in studio di Gionata Boschetti. In questa edizione il packaging comprende: quadro della cover in tela, album in formato vinile e CD, cornice sagomata, cover alternativa, lithography cards e felpa personalizzata a taglia unica M.

Guè Pequeno – Il Ragazzo D’Oro (10 Anni Dopo) (2021)

L’album di debutto di Guè Pequeno nella sua carriera solista ritorna in questa edizione digipack che comprende l’album originale completamente remixato e rimasterizzato, ma anche un secondo disco con tutti i brani de Il Ragazzo D’Oro remixati dai migliori producer della scena urban.

Adele – 30 (2021)

30 di Adele è disponibile in esclusiva Amazon nella versione doppio LP in vinile bianco da 180 grammi, un attesissimo ritorno di una tra le voci più influenti della scena pop degli ultimi 20 anni.

Amici 2021 – Bro’ (2021)

In questa raccolta uscita a febbraio 2021 troviamo Aka7even, Sangiovanni e Tancredi, artisti che una volta usciti dalla scuola di Maria De Filippi hanno trovato la fortuna nel circuito mainstream. Il disco è disponibile tra gli album in esclusiva su Amazon per il Black Friday.

Tony Effe – Untouchable (2021)

Untouchable è l’album di debutto di Tony Effe della Dark Polo Gang uscito nell’estate 2021. Il disco è in esclusiva su Amazon nella versione LP Colorato, e nella tracklist fioccano ospiti eccellenti come Guè Pequeno, Lazza e Tedua, ma anche tra i produttori troviamo pezzi da 90 come Sick Luke.

