Sarà un singolo episodio quello che andrà in onda venerdì 3 dicembre nel prime time di Rai2 quando The Resident 3 tornerà in tv ad un passo dal finale di stagione previsto tra quindici giorni. Le cose per Conrad non si erano messe bene e questi ultimi episodi non lo grazieranno così come lasceranno con l’amaro in bocca anche gli altri protagonisti e dipendenti del Chastain ma cosa succederà nel singolo episodio della prossima settimana?

Chi sta seguendo la serie sa bene che in realtà gli episodi della terza stagione si esauriranno solo il prossimo anno, dopo le feste, ma fino ad allora è il 10 dicembre che vedremo il ‘finale’, almeno per adesso. Mancano quindi tre episodi ai saluti prima delle vacanze e la prossima settimana ad andare in onda sarà il numero 14 dal titolo Il ritorno in cui Logan prende da solo una decisione su Conrad, e Cain la ritiene una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Intanto, i dottori si occupano di due finanziatori dell’ospedale che finiscono nei guai, perderanno tutto?

Prima di scoprirlo, l’appuntamento con The Resident 3 si rinnova questa sera con un doppio episodio a partire dalle 22.00 circa, ovvero Il piano perfetto e Conrad torna in gioco in cui Conrad riceve la chiamata di un suo ex paziente, Archer, citato in giudizio dalla Red Rock per un conto medico che non può pagare e questo lo porta al suicidio Il nostro dottore riesce a salvargli la vita e spiega tutto a Bell che promette di fare il possibile per aiutarlo mentre Nic e Mina sono di turno alla loro clinica no profit poco fuori da Atlanta fino a quando si trovano davanti un paziente complicato.

Malgrado Kim vieti a Conrad di recarsi in ospedale e lo metta in lista nera in tutti gli ospedali della zona, il giovane dottore, assieme a Bell ed AJsegue il caso di Dax, un calciatore professionista che presenta strani sintomi. Questo permetterà a Conrad di tornare sulla cresta dell’onda?