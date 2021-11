Love Dies Young dei Foo Fighters suona pop già nel titolo. Si apre con il muting terzinato delle chitarre, che ora strizza l’occhiolino al metal e ora al punk degli anni ’90, il tutto in un’edulcorata tonalità di maggiore che fa rima con leggerezza e disimpegno. Probabilmente Love Dies Young è la traccia meno coerente con la tracklist di Medicine At Midnight – si consideri la differenza con Shame Shame e No Son Of Mine – che secondo le parole della band statunitense sarebbe stato un disco totalmente sperimentale.

Love Dies Young dei Foo Fighters chiude Medicine At Midnight, e la scelta è sicuramente intenzionale. Il brano è il classico pezzone pop punk radiofonico à la Dave Grohl, che negli anni ci ha abituati a singoli come Learn To Fly, Times Like These, No Way Back, The Pretender, ma anche Best Of You e ovviamente Chasing Birds.

Anche il video ufficiale di Love Dies Young dei Foo Fighters vede i componenti della band nella classica veste di intrattenitori: Dave e soci sono nuotatrici professioniste – il loro volto è applicato su quello delle atlete tramite deep fake – intente ad allenarsi sul nuoto sincronizzato. Il loro allenatore è il comico Jason Sudeikis, già noto come coach di football nella serie tv Ted Lasso.

Mentre avanza la musica di Love Dies Young dei Foo Fighters la squadra si allena in una serie di numeri sott’acqua, fino al finale adatto solamente agli stomaci forti. Un finale che si fa ancora più “drammatico” quando compare il chitarrista Pat Smear nei panni dell’addetto alle pulizie.

Secondo Rolling Stone questo nuovo singolo dei Foo Fighters è “un’ode gioiosa di chiusura dell’LP”. Di seguito il testo e la traduzione di Love Dies Young dei Foo Fighters, da oggi in rotazione radiofonica come nuovo estratto da Medicine At Midnight.

Testo

[Verse 1]

Love dies young and there’s no resuscitation

Once it’s done, no regeneration

It’s a losing game that’ll make you play

Your hand against your chest, love dies young [Verse 2]

Love dies young and there’s no reanimation

Once it’s gone, no regeneration

It’s a bitter kiss that’ll make you wish

You never had a taste [Chorus]

Love dies young, oh

Love dies young, oh

Please don’t take my breath

Don’t take my breath away

Love dies young [Verse 3]

Love’s so dumb, so what’s the fascination?

Leaves you numb with a nasty reputation

When you lose your head and lights go out

You’ll never be the same [Chorus]

Love dies young, oh

Love dies young, oh

Please don’t take my breath

Don’t take my breath away

Love dies young

[Bridge]

Never-ending cemeteries, funeral parades

All your dreams are buried in their place [Chorus]

Love dies young

Love dies young

Please don’t take my breath

Don’t take my breath away

Love dies young [Chorus]

Love dies young

Love dies young

Please don’t take my breath

Don’t take my breath away

Love dies young [Outro]

Love dies young

Love dies young

Love dies young

Love dies young

Love dies young

Love dies young

Love dies young

Love dies young

Traduzione

L’amore muore giovane e non c’è rianimazione

Una volta finito, nessuna rigenerazione

È una partita persa che ti farà giocare

La tua mano contro il petto

L’amore muore giovane L’amore muore giovane e non c’è rianimazione

Una volta che è andato, nessuna rigenerazione

È un bacio amaro che ti farà desiderare

Non ne hai mai avuto un assaggio

L’amore muore giovane

L’amore muore giovane

Per favore, non togliermi il fiato

Non togliermi il fiato

L’amore muore giovane L’amore è così stupido, quindi qual è il fascino

Ti lascia insensibile con una brutta reputazione

Quando perdi la testa e le luci si spengono

Non sarai mai più lo stesso L’amore muore giovane

L’amore muore giovane

Per favore, non togliermi il fiato

Non togliermi il fiato

L’amore muore giovane Cimiteri senza fine, cortei funebri

Tutti i tuoi sogni sono sepolti al loro posto

L’amore muore giovane

L’amore muore giovane

Per favore, non togliermi il fiato

Non togliermi il fiato

L’amore muore giovane L’amore muore giovane

L’amore muore giovane

Per favore, non togliermi il fiato

Non togliermi il fiato

L’amore muore giovane L’amore muore giovane

L’amore muore giovane

L’amore muore giovane

L’amore muore giovane

L’amore muore giovane

L’amore muore giovane

L’amore muore giovane

L’amore muore giovane

