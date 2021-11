In Sapore di Fedez viene tradita nuovamente la nuova passione di Federico Lucia. La sua aspirazione non è diventare master of ceremony, né essere un riferimento per la scena urban contemporanea, tanto meno essere ricordato come rapper eversivo e dalle straordinarie capacità linguistiche. A Fedez piace il groove, e i singoli Bella Storia e Problemi Con Tutti (Giuda) ce lo avevano fatto capire. Ancora di più, dai tempi di Bimbi Per Strada è diventato chiaro per per tutti che l’ex partner in crime di J-Ax strizza l’occhiolino alla dance.

In Sapore di Fedez c’è la narrazione di una storia finita o di un’avventura consumata: “Ci siamo lasciati, fo**uti e rivisti, e poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Io ho ancora addosso il tuo sapore“. Al suo fianco Tedua, ancora reduce dal successo dell’ultimo album Mowgli (2018) e oggi nome ricercato per collaborazioni eccellenti, come Me Gusta di Baby K e Paranauè di Gaia Gozzi.

Tedua ha già duettato con Fedez nel singolo Che Ca**o Ridi al quale ha collaborato anche Trippie Redd, singolo contenuto nel penultimo disco di Federico Lucia, Paranoia Airlines (2019).

Sapore di Fedez è contenuto in Disumano, il nuovo album uscito oggi, venerdì 26 novembre, e anticipato nelle scorse settimane dal singolo Morire Morire che ha scatenato non poche polemiche per via del video ufficiale. Disumano arriva dopo un lungo periodo di pausa dalla musica, una pausa annunciata dallo stesso rapper e imprenditore per potersi occupare della famiglia. Fedez ha lavorato intensamente al disco soprattutto durante la pandemia, e in più occasioni ha rivelato di aver spesso fatto tappa in Sardegna per gli ultimi ritocchi al disco in un studio di Cagliari.

Di seguito il testo di Sapore di Fedez, il duetto con Tedua da oggi disponibile in rotazione radiofonica in simultanea con l’uscita del disco.

Testo

Tu lo sai

La gelosia come ci fo**e

E dove vai? Come ti bruci questa notte?

Io non ho più l’età per restare fuori da un locale

Sai che non amo mai

E, se amo, è un odio amatoriale

Dove vai? (Dove vai? Dove vai? Dove)

La gelosia come mi fo**e A Milano che brutto cielo

Che fai, respiri davvero?

Dio lo sa che non ci credo

E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti

E poi ci siamo baciati nei posti più tristi

Io ho ancora addosso il tuo saporе

Mi lasci sempre un buon sapore

Mi lasci sеmpre un buon

Mi lasci sempre un buon Tu sei la sorgente, il mio sogno ricorrente (Uoh)

Vedi oltre l’orizzonte della mente (Yeah)

Nei paesaggi tropicali, tra le dune, deserti

Nei tuoi immensi rompicapi

Ti lancerai come in cielo un deltaplano

Mi lascerai chiuso dentro al becco di un pellicano (Ah)

Nelle pupille papille gustative (Yeah)

Tu sei come un fiore, tu sei la mia fine (Uoh)

Quando mangio o bevo sento solo il tuo sapore (Sai)

E non si leva col sapone (Mai)

Fa le scintille ciò che voglio dire

Ma sono parole, ma sono precise

Lasciami addosso un sapore come le commesse

Al reparto profumi de La Rinascente A Milano che brutto cielo

Che fai, respiri davvero?

Dio lo sa che non ci credo

E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti

E poi ci siamo baciati nei posti più tristi

Io ho ancora addosso il tuo sapore

Mi lasci sempre un buon sapore

Mi lasci sempre un buon

Mi lasci sempre un buon

Mi lasci sempre un buon

