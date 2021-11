Se siete propensi all’acquisto di uno smartwatch del marchio Huawei con un ottimo rapporto qualità/prezzo (vi ricordiamo di avervi segnalato stamattina anche l’offerta del Samsung Galaxy Watch 4 Classic), allora dovete approfittare del Black Friday di oggi 26 novembre e dell’imperdibile offerta su Amazon relativa al Huawei Watch GT 2e, disponibile al prezzo di soli 82,99 euro (invece di 169,90 euro di listino) e nella colorazione Black. Andiamo a vedere i principali dettagli delle caratteristiche tecniche di questo fantastico orologio intelligente del produttore di Shenzhen. Iniziamo col dire che il wearable sfoggia un display AMOLED HD touchscreen da 1.39 pollici e gode di una struttura molto resistente in acciaio inossidabile che si abbina perfettamente ai colori dei cinturini sportivi. L’orologio è dotato, inoltre, di localizzazione GPS e GLONASS.

Quanto alla durata della batteria, il Huawei Watch GT 2e garantisce un’autonomia fino a 2 settimane di utilizzo, per giunta, lo smartwatch è dotato di chip autosviluppato Kirin A1 supportato da un algoritmo intelligente per il risparmio energetico, capace quindi di alimentare il dispositivo per settimane. Sei sono le modalità di allenamento autorilevate, quali: corsa e camminata indoor/outdoor, ellittica e vogatore. Mentre 85 sono le modalità di allenamento personalizzate come ad esempio l’arrampicata su roccia, il parkour, la street dance e lo skateboard. Il wearable è resistente all’acqua fino a 5ATM ed è in grado di monitorare la VO2Max (ossia il tasso massimo di consumo di ossigeno misurato per unità di tempo nel corso di un lungo allenamento), il battito cardiaco e lo stress in tempo reale 24 ore su 24 (riproduce anche musica tramite Bluetooth).

Il Huawei Watch GT 2e supporta anche la misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) quando e dove vi è la necessità, e tiene traccia, tramite il TruSleep 2.0, della qualità del sonno, diagnosticando scientificamente 6 tipi comuni di problemi del sonno e fornendo suggerimenti per un riposo migliore. L’orologio, inoltre, riceve notifiche in tempo reale per chiamate in arrivo, SMS, email, eventi del calendario e altro. Insomma, tutto questo potrete ottenerlo oggi 26 novembre, giorno del Black Friday 2021, in super offerta su Amazon al costo di 82,99 euro. Cosa state aspettando?

Continua a leggere su optimagazine.com