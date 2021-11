Il debutto di NCIS 19 su Rai2 non è stato ancora annunciato ufficialmente dalla rete, ma molto probabilmente non bisognerà aspettare molto per vedere l’ultima stagione con la presenza in scena, per soli pochi episodi, di Mark Harmon nei panni dell’agente speciale Leroy Jethro Gibbs.

NCIS 19 su Rai2 presidierà il venerdì sera a partire da febbraio, stando all’informatissimo database del sito antoniogenna.net. La data esatta non è ancora nota, ma lo storico procedural debutta con le sue nuove stagioni in prima visione sempre nei primi mesi dell’anno e febbraio 2022 sembra la collocazione più probabile per il prossimo capitolo del format di CBS (molto probabilmente dopo la settimana sanremese che termina il 5 febbraio).

La programmazione di NCIS 19 su Rai2 dovrebbe proseguire fino alla primavera inoltrata, con la messa in onda della prima parte di stagione con un episodio a settimana, in prima serata e in prima visione assoluta per l’Italia, ogni venerdì a partire dalle 21.25.

NCIS 19 su Rai2 dovrebbe poi terminare la programmazione dopo la consueta pausa estiva, nell’autunno del 2022. Non è ancora definitivo il numero di episodi di questa stagione, che probabilmente sarà determinato da esigenze della produzione. La precedente si era fermata a 16 episodi per via dei ritardi dovuti alla pandemia da Covid-19, ma quella attuale potrebbe tornare a superare quota 20 episodi. Finora CBS ne ha trasmessi soltanto 6.

Con l’arrivo di NCIS 19 su Rai2 andrà in onda anche in Italia l’addio di Gibbs alla squadra dell’NCIS: protagonista del procedural sin dalla prima stagione, nonché produttore esecutivo della serie, il settantenne Mark Harmon ha deciso di limitare progressivamente la sua partecipazione allo show già dalla stagione 18, fino alla definitiva uscita di scena nell’episodio 4, con una linea narrativa che comunque non escluderebbe un’apparizione futura per l’attore.

