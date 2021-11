Sono le più richieste del momento ma quali sono le migliori friggitrici ad aria tra le offerte Amazon Black Friday 2021 di scena oggi 26 novembre? In questo venerdì vero, le occasioni per acquistare l’elettrodomestico da cucina più ambito di questo periodo non mancano. Sia che si abbia a disposizione un budget limitato o si possa spendere qualcosa in più, le promozioni in corso sono decisamente interessanti.

Alla portata di tutti la friggitrice Princess

Tra le offerte Amazon Black Friday 2021 per le friggitrici ad aria c’è l’ottima soluzione del brand Princess nel formato XXL con capienza massima di 4,5 L e assorbimento 1500 W. Il prodotto presenta 8 programmi di cottura in base ai diversi cibi utilizzati. Il costo attuale della friggitrice è di 69,90 euro invece dei canonici 88,23 euro. La disponibilità del prodotto è tuttavia limitata, evidentemente per la grande richiesta da parte dei clienti dello store.

Giusto compromesso il modello Moulinex

Un’ottima soluzione in promozione in questo Black Friday è la friggitrice Moulinex Easy Fry Deluxe con capacità 4,2 Litri e assorbimento 1500W. Anche in questo caso le modalità di cottura sono 8, in base alla tipologia di cibo selezionato. Il costo di questo prodotto scende al minimo storico in queste ore ossia a 91,99 euro, per un risparmio di quasi 40 euro rispetto al valore di listino di 129 euro.

Due modelli per Philips

Chi punta ad un prodotto di qualità superiore non può non tener conto delle migliori friggitrici ad aria Philips in sconto tra le offerte Amazon Black Friday 2021. La variante meno costosa di tutte è la Philips AirFryer Essential siglata come HD9252/90. La capacità massima è di 4,1: il punto a favore di questo modello è anche l”app NutriU che fornisce ricette sempre aggiornate per una cucina sana ed equilibrata. Il costo attuale del modello è di 113 euro.

Per finire, c’è anche il top di gamma assoluto della categoria ossia la AirFryer Essential XL, modello HD9270/90. La sua capacità massima è di 6,2 litri con un assorbimento di 2000 W. Anche in quest’ultimo caso c’è a disposizione l’app NutriU per utili suggerimenti.