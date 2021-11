Maneskin a Pesaro nel 2022: al via la prevendita dei biglietti per la data zero del tour che la band romana terrà il prossimo anno nei palasport con gran finale al Circo Massimo.

La data zero della tournée dei Maneskin si terrà alla Vitrifrigo Arena di Pesaro il 27 gennaio 2022. I biglietti per assistere allo spettacolo saranno disponibili dalle ore 11.00 di lunedì 29 novembre su TicketOne. I ticket per la data zero dei Maneskin a Pesaro nel 2022 saranno disponibili anche nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola dal 4 dicembre alle ore 11.00.

L’annuncio del nuovo appuntamento segue la vittoria degli MTV Europe Music Awards nella categoria Best Rock, consacrando i Maneskin come la prima band italiana a vincere in una categoria che non sia la Regional esclusivamente dedicata alla musica nostrana.

Non hanno visto il Best Italian Act, portato a casa da Aka7even ma hanno messo a segno un colpo da primato nella musica italiana.

I Maneskin hanno inoltre di recente aperto il concerto dei The Rolling Stones a Las Vegas e registrato sold out per i due concerti che hanno tenuto in America oltre a quelli registrati in tutta Italia.

Una data speciale dei Maneskin è attesa all’Arena di Verona per il prossimo 24 aprile, già sold out. E gli eventi da non perdere con la band la cui voce è quella di Damiano David non sono finiti.

Sono tra i 15 artisti più ascoltati al mondo e, dopo aver registrato il tutto esaurito per il loro tour nei palazzetti 2021/2022, i Maneskin annunciano anche che si esibiranno al Circo Massimo di Roma per un’unica notte magica. La serata si terrà il 9 luglio 2022 e i biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne, sia online che nei punti vendita autorizzati della penisola.

Continua a leggere su optimagazine.com