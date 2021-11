L’ex Dean di Station 19, appena uscito di scena nel dramma di ABC, ha già trovato un altro ruolo in casa Amazon Prime. Okieriete Onaodowan ha appena chiuso la sua esperienza di cinque stagioni nei panni di Miller nella serie sui pompieri di Seattle ed è pronto ad unirsi al cast di Jack Ryan.

L’interprete di Dean di Station 19, secondo quanto riportato da Deadline, avrebbe già firmato un contratto per entrare come volto regolare nella sua quarta stagione del thriller di Tom Clancy. Per ora poco si sa del personaggio di Onaodowan, se non che il suo nome è Adebayo “Ade” Osoji.

L’ormai ex Dean di Station 19 è uno dei tre nuovi personaggi regolari di Jack Ryan 4, insieme a Zuleikha Robinson che si unisce al cast nei panni di Zeyara e Louis Ozawa nel ruolo di Chao Fah. Nel cast della stagione 4 torneranno poi Derek Cecil e Nancy Lenehan. Per ora si tratta di nomi che restano sulla carta, in quanto la produzione della terza stagione della serie si è conclusa di recente e non c’è ancora una data di debutto, di conseguenza per la quarta bisognerà attendere almeno un anno. Nel caso di Okieriete Onaodowan a fare notizia è anche il tempismo con cui è stata resa nota la nuova avventura professionale dell’attore.

L’uscita di scena di Dean di Station 19 è andata in onda solo all’inizio di questo mese su ABC: evidentemente il nuovo progetto per l’attore era già all’orizzonte lo scorso settembre, quando lo stesso interprete ha chiesto alla showrunner Krista Venoff di poter smettere i panni del vigile del fuoco nello spin-off di Grey’s Anatomy per sperimentare nuove strade. Subito accontentato, ha visto morire eroicamente il suo personaggio nell’episodio 5 della quinta stagione, attualmente ancora inedita in Italia: i nuovi episodi arriveranno prossimamente su Disney+, che già distribuisce la stagione attuale di Grey’s Anatomy.

