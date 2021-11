Quest’oggi, venerdì 26 novembre, è iniziato ufficialmente il Black Friday 2021 di Amazon. Dopo diverse anticipazioni e settimane piene di interessanti sconti, ecco che iniziano le giornate tanto attese per tutti coloro che vogliono risparmiare sugli acquisti di Natale. Insomma, tantissime offerte sono presenti sull’e-commerce statunitense e, se siete propensi all’acquisto di uno smartwatch del marchio Samsung, allora non fatevi scappare il Samsung Galaxy Watch 4 Classic con cassa da 46mm, disponibile al prezzo di 299,90 euro (invece di 399,00 euro di listino) e nelle colorazioni Black e Silver. Se siete curiosi di conoscere i dettagli, vediamo insieme quali sono le principali caratteristiche tecniche del wearable del produttore sudcoreano.

Offerta Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm SmartWatch Acciaio Inox, Ghiera... Design raffinato: aggiungi un tocco di raffinatezza al tuo polso,...

Monitora la tua salute: tieni traccia dei tuoi progressi fitness con...

Il Samsung Galaxy Watch 4 Classic è considerato il compagno di viaggio perfetto per il nostro benessere. L’orologio è caratterizzato da una ghiera rotante e da uno schermo dai colori brillanti. Il device presenta un design raffinato in grado di donare eleganza al nostro polso, mentre i suoi materiali in acciaio inossidabile premium, dunque di elevata qualità, comunicano forza e semplicità. Il Samsung Galaxy Watch 4 Classi cfoggia un display Super AMOLED da 1.4 pollici per 52 gr. di peso. Questo fantastico orologio intelligente può monitorare la nostra salute tenendo traccia dei progressi compiuti e misurando in tutta praticità la composizione corporea. Parliamo di un perfetto fitness-tracker capace di registrare le nostre attività ed i punteggi raggiunti. L’orologio conta i passi, controlla le calorie ed il nostro percorso grazie al GPS integrato. Il wereable rileva, inoltre, il tipo di attività fisica, memorizza la nostra routine e supporta più di 90 esercizi.

Grazie al sensore Samsung BioActive, il Samsung Galaxy Watch 4 Classic misura l’ECG e la pressione sanguigna in tempo reale e rapidamente. È possibile anche controllare la frequenza cardiaca e il ritmo anormale tramite l’ECG. Il device monitora, inoltre, la qualità e le fasi del sonno, oltre che i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Questo smartwatch è disponibile in offerta, oggi 26 novembre, su Amazon all’imperdibile prezzo di 299,90 euro. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.

Continua a leggere su optimagazine.com