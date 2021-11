Siamo ormai alla frutta e il servizio del Tg1 che mostra la giornata tipo dei NoVax a partire dal 6 dicembre, giorno di introduzione del Super Green Pass, la dice lunga sul duro periodo che ci attende. Una pioggia di polemiche al grido di #VergognaRai1 ha accompagnato sui social la visione del servizio del Tg e anche tutte le ore seguenti visto che sono molti gli utenti che si aspettano delle scuse da parte della televisione pubblica.

Gli unici certi di non avere il Covid, ovvero i tamponati, dovranno rimanere in casa dal 6 dicembre perché sarà negato loro l’accesso in palestra, ristoranti e bar a chiuso, ma anche ad eventi sportivi, manifestazioni, discoteche e feste, mentre tutti quelli che hanno fatto il vaccino o che sono guariti dalla malattia, avranno accesso a tutto.

Inutile dire che il paradosso è evidente e questa spaccatura che diventa sempre più profonda tra chi ha scelto di fare il vaccino e chi no (perché lo ricordiamo, al momento, non è ancora obbligatorio) sta facendo discutere. La ciliegina sulla torta è stato proprio il deludente e squallido servizio di Rai1 che ha raccontato come una bella favoletta la ‘storia’ del nuovo Super green pass che metterà al sicuro le feste natalizie, o almeno così sembra.

Ecco il video del servizio a firma di Giorgia Cardinaletti che sta facendo discutere:

In molti hanno chiesto al Tg1 di scusarsi con il proprio pubblico e con i contribuenti che continuano a pagare il canone per vedere e sentire certe cose (vedi anche il monologo di Luciana Littizzetto domenica scorsa), ma arriveranno davvero? Siamo sicuri che i chiarimenti oggi non mancheranno ma forse per le scuse servirà ancora un po’ di tempo.