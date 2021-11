Finalmente ho incontrato tre ragazzi del Nuovo Teatro Situazionautico Luther Blisset di Cagliari. Denise, Ivo e Francesca sono venuti a trovarmi nello studio di WE HAVE A DREAM, da dove mi ero collegato con loro il 12 ottobre. Mi ero imbattuto in loro quando su Twitter mi hanno taggato nel video di un flash mob fatto da loro. Spettacolare. Ragazzi coperti da tute bianche che camminano come zombie fino a quando uno si sveglia, si strappa maschera e tuta e risveglia gli altri. Inizia una corsa, poi prendono il braciere al centro e lo porgono alle persone per bruciare la negatività. Spontaneamente la gente si avvicina per mettere nel fuoco le mascherina. Inizia un ballo, tutti insieme, e termina con la parola “Libertà” scandita ripetutamente. Li ho contattati e mi ha risposto Denise. Nel collegamento in diretta, durante il WE HAVE A DREAM, sono rimasto estasiato dalla bellezza di questi ragazzi, che erano tutti vestiti di bianco in un centro taoista di Cagliari. Hanno una energia così pulita che fa commuovere.

Puoi vedere quel collegamento a questo link:

Ci siamo accordati per una loro partecipazione di persona al Premiato Circo Volante del Barone Rosso del 1° novembre, che per problemi tecnici è stato annullato. Ma il loro viaggio non poteva essere annullato, così ho registrato l’incontrò che abbiamo avuto, fin dall’inizio, da quando arrivano. Dopo questo incontro, mi hanno anche mandato il loro cortometraggio sul RISVEGLIO dove, dietro mio suggerimento, hanno sostituito la musica di altri con quella creata da loro. Così ho inserito il video nel montaggio dell’intervista. Importantissimo che comincino a svegliarsi i ragazzi. Sono loro quelli che patirebbero maggiormente questa deriva che sta prendendo l’Italia e tutto il mondo. Per contattare il Nuovo Teatro Situazionautico Luther Blissett di Cagliari, collaborare con loro, richiederli per fare performance potete scrivere a nuovoteatroLB@gmail.com

www.redronnie.tv

