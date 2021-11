Il finale di RFDS: Royal Flying Doctor Service va in onda su Sky Serie il 26 novembre, con gli ultimi due episodi della prima (e finora unica) stagione della serie australiana sulle avvincenti le vite di piloti, medici, infermieri e personale di supporto del Royal Flying Doctor Service. Ispirato alle vicende degli uomini e delle donne che intervengono in operazioni di salvataggio in alcuni dei luoghi più inospitali dell’Australia, questo dramma medico/d’azione ha personaggi fittizi ma una sceneggiatura basata su straordinarie storie di vita reale: gli sceneggiatori si sono avvalsi dei contributi e della partecipazione come consulenti alla produzione dei primi soccorritori che volano in luoghi proibitivi per fornire assistenza e prime cure a chiunque non abbia accesso immediato ad un ospedale.

Nel finale di RFDS: Royal Flying Doctor Service la squadra del servizio di aeroambulanza che opera nelle regioni più remote dell’Australia avrà a che fare con l’esplosione di una miniera in un caso e un ragazzo in fin di vita dall’altro: in entrambe le situazioni è richiesto un intervento immediato per salvare delle vite.

Ecco le trame del finale di RFDS: Royal Flying Doctor Service, in onda con gli episodi 7 e 8 venerdì 26 novembre in prima sera e in prima tv assoluta su Sky Serie (canale 112 di Sky).

Un’esplosione in una miniera provoca numerose vittime. Il team interviene per cercare di salvare la vita di due fratelli coinvolti nello scoppio.

Mentre è in corso il ballo di beneficenza per raccogliere fondi per l’RFDS, Pete è chiamato a intervenire d’urgenza in un lontano ospedale dove un ragazzo sta rischiando la vita.

Non è chiaro se il finale di RFDS: Royal Flying Doctor Service sarà seguito da una seconda stagione, non ancora annunciata ufficialmente: è pero vero che il format è stato venduto internazionalmente in diversi Paesi e il suo riscontro fuori dall’Australia potrebbe portare al rinnovo per un’altra stagione. La scorsa estate RFDS: Royal Flying Doctor Service è stato venduto a una serie di emittenti globali tra cui PBS negli Stati Uniti, Channel 4 nel Regno Unito, TV4 in Svezia, SBS in Belgio, Talpa nei Paesi Bassi e TVNZ in Nuova Zelanda. In Italia la serie è arrivata a novembre in prima visione assoluta su Sky Serie e Now.

Continua a leggere su www.optimagazine.com