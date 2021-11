Sono ufficiali i semifinalisti di X Factor 2021. I giudici della nuova edizione, Manuel Agnelli, Hell Raton, Mika ed Emma, hanno scoperto i concorrenti che porteranno nella prossima puntata del programma Sky guidato da Ludovico Tersigni.

Due le eliminazioni nel quinto live show di X Factor. Dopo la prima manche, sono finiti al ballottaggio Fellow e Le Endrigo. A lasciare X Factor sono state Le Endrigo.

Un ballottaggio anche al termine della seconda manche: Baltimora ha sfidato Nika Paris. A Lasciare il programma è stata Nika Paris.

I due eliminati di X Factor, a un passo dalla semifinale, sono quindi Le Endrigo e Nika Paris che perdono la possibilità di proseguire verso la puntata finale ma hanno comunque avuto l’opportunità di presentare i loro nuovi brani inediti.

I 5 semifinalisti sono quindi stati svelati. Si tratta di un concorrente a testa per Emma, Mika e Hell Raton mentre Manuel Agnelli ne porta in semifinale 2. Un solo concorrente verrà eliminato la prossima settimana per una finalissima a 4 concorrenti che si terrà giovedì 9 dicembre in diretta su Sky Uno.

Ospite del quinto Live Show di X Factor 2021 è stato il cantante inglese Ed Sheeran che ha occupato il palco in due momenti diversi per presentare uno speciale show preparato appositamente per il pubblico italiano. Ed Sheeran ha inoltre parlato in lingua italiana spiegando, come già fatto a Che Tempo Che Fa, che lo sta studiando.

I semifinalisti di X Factor 2021:

BALTIMORA (Hell Raton)

gIANMARIA (Emma)

Bengala Fire (Manuel Agnelli)

Erio (Manuel Agnelli)

Fellow (Mika)

I 5 semifinalisti di X Factor 2021 adesso si prepareranno per la performance della prossima settimana. In semifinale, il 2 dicembre, altre due manche per una sola eliminazione che svelerà ufficialmente i finalisti del programma.