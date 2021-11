Il Black Friday Mediaworld entra nel suo gran finale proprio oggi 26 novembre con lo scoccare del venerdì nero 2021. Dopo un lungo mese di sconti nei negozi e online, la catena di elettronica si gioca di certo le sue carte migliori di qui a lunedì 29 novembre, ossia fino all’altra ricorrenza speciale del Cyber Monday. Vale di certo sottolineare quali siano le migliori promozioni per gli iPhone ma anche per i dispositivi Samsung come Xiaomi.

Sconti sugli iPhone

Il Black Friday Mediaworld include anche sensibili sconti sugli iPhone e, in occasione di questa edizione 2021, addirittura per i recentissimi iPhone 13. Il modello standard in diverse colorazioni (tra cui rosa e rossa) con memoria da 128 GB costa ora solo 869 euro. Il risparmio totale è di ben 70 euro rispetto ai 939 euro di listino. La promozione investe anche l’iPhone 12 Mini al prezzo più basso di sempre: per averlo ora basteranno 649 euro anziché 719 euro.

Sconti sugli smartphone Samsung

Occhio anche alle offerte Black Friday Mediaworld per i dispositivi Samsung. Il rop di gamma assoluto Galaxy S21+ 5G con 256 GB do memoria interna nella colorazione Phantom Black ma anche in altre, costa ora 749 euro anziché 1129 euro. Per la fascia media c’è anche il Galaxy A52s 5G. Il suo valore attuale è di 349 euro con ben 120 euro di sconto rispetto al prezzo di listino.

Occasioni anche per Xiaomi

Il Black Friday Mediaworld ha come protagonista anche il Redmi Note 10 Pro da 6 GB di RAM e 128 GB di storage in Glacier Blue. Il dispositivo potrà essere acquistato a 269 euro anziché a 329 euro. Sempre per lo stesso brand si potrà approfittare anche del Mi Watch Lite in Navy Blue a 49,99 euro anziché a 69,99 euro.

Tutte le promozioni fin qui elencate sono soggette ad esaurimento scorte in giornata e nel corso del weekkend appena cominciat: sarà meglio, dunque, non lasciarsi sfuggire una o più offerte elencate.