Chi fermerà la furia di Genny Savastano in Gomorra 5? Il romantico camorrista che piangeva disperato per la morte (a causa sua) dell’amico fraterno e nemico di sempre, ha lasciato spazio ad una furia omicida che trova le sue radici e la sua forza in un periodo di reclusione nel bunker che, fino a questo momento, lo ha tenuto in vita e lontano dal carcere, ma cosa succederà adesso?

I più fortunati hanno già avuto modo di vedere gli episodi 3 e 4 di questa stagione finale della serie cult mentre altri si ritroveranno questa sera davanti allo schermo per guardarli e assistere ad un’altra mattanza. Chi segue Gomorra 5 sa bene che Ciro di Marzio è sulla via del ritorno mentre Genny ha fretta di lasciare il suo covo, ritrovare la sua famiglia e mettere le mani su Secondigliano, ma davvero può avere un’altra chance?

Le anticipazioni degli episodi di oggi, 26 novembre, rivelano che mentre il magistrato Ruggieri continuerà le sue indagini su Genny aprendo la sua cappella di famiglia, le piazze di spaccio di Secondigliano rimpiangono i Savastano, questo basterà per spingerli al tradimento? Genny prova a intervenire mettendo le mani su un nuovo carico in arrivo arrivando alla corte di Don Vincenzo Carignano detto o’ Galantommo, fornitore dei Levante.

Il boss vecchio stampo non è propenso a consegnare la droga in arrivo ai Savastano perché rispetta la parola data ai Levante ma Genny riesce ugualmente ad entrarne in possesso. Tornato a Secondigliano, Ciro rivede ’o Pitbull e lo manda a Forcella a prelevare Sangueblu e a quel punto in lui si riaccende la fiamma della vendetta. In Gomorra 5 tutto è molto provvisorio e così Genny conquista la fiducia dei capipiazza mentre i Levante bussano alla porta di Galantommo convinti di essere stati traditi.

Genny si fermerà qui? Le anticipazioni di Gomorra 5 alzano il velo su una serie di morti e di tradimenti che metterà alla porta anche alcuni personaggi di rilievo della serie, a chi toccherà questa volta? Sangueblu convoca ’o Bellebuono e Ronni e insieme a Ciro si preparano alla guerra da avviare contro Genny.