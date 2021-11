Doc Nelle Tue Mani 2 e La Sposa apriranno il 2021 delle fiction di Rai1. La notizia è ormai ufficiale visto che la rete ammiraglia della tv pubblica ha alzato il sipario sulle novità che verranno fermandosi proprio a quelle di gennaio. Al momento sappiamo con certezza che subito dopo le feste, a partire dal 9 gennaio, la domenica, il lunedì e il giovedì saranno a tema fiction.

In particolare, salvo cambiamenti, domenica sarà dedicata a Serena Rossi e alla nuova fiction La Sposa ambientata nell’Italia degli anni Sessanta per alzare il velo su un argomento molte volte sfiorato nella serialità ovvero quello dei matrimoni per procura. Proprio la bella Serena Rossi interpreterà una donna del Sud, Maria, data in sposa a Italo Bassi, nipote del ricco proprietario terriero Vittorio.

Italo ha perso da poco la compagna ed è rimasto solo con il figlio Paolino. Proprio grazie al legame che Maria costruirà con il bambino, riuscirà a farsi amare anche dal marito almeno fino a quando il suo ex, Antonio, non arriverà in Piemonte rovinando tutto.

Non ha invece bisogno di presentazioni Doc Nelle tue Mani 2. Luca Argentero finalmente tornerà in scena con i nuovi episodi del medical drama che ha tenuto compagnia al pubblico in piena pandemia con ascolti record. Insieme a Doc Nelle tue Mani 2 e La Sposa ci sarà la nuova fiction con Vittoria Puccini, Non Mi Lasciare. L’attrice vestirà i panni di una poliziotta che torna a Venezia dopo anni di lontananza per dare la caccia ad un criminale che rapisce bambini e li sfrutta sul web, un tema moderno e poco trattato ancora in tv e che è destinato sicuramente a far discutere.

Non Mi Lasciare andrà in onda al martedì su Rai1 a gennaio mentre le altre serate saranno occupate da film e intrattenimento.