Caterina e Corrado Guzzanti saranno di nuovo insieme in Boris 4, il revival dello storico format di Fox che negli ultimi anni ha trovato una popolarità incredibile sui social grazie alla distribuzione in streaming (prima su Netflix e poi su Disney+). Dopo oltre un decennio le tre stagioni di Boris sono più attuali che mai e la quarta in arrivo sulla piattaforma Disney sta generando aspettative altissime, anche per la presenza di tutti i volti storici della serie.

Tra questi anche Corrado Guzzanti, che ha ritrovato la sorella Caterina sul set riprendendo il ruolo di Mariano Giusti, il complessato interprete de Il Conte ne Gli Occhi del Cuore 2, l’antagonista della fiction polpettone che René Ferretti dirige per la fantomatica “rete” (che poi non è altro che la metafora della tv pubblica). I nuovi episodi scritti e diretti da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo riuniranno quasi tutto il cast originale, compreso Guzzanti nei panni dell’attore psicologicamente instabile folgorato da un’improvvisa fede cattolica dopo la visione di Gesù Cristo sull’autostrada Roma-L’Aquila.

Corrado Guzzanti è stata la vera star della seconda stagione di Boris ed è apparso poi anche nella terza, lasciando in eredità una marea di citazioni, oggi diventate perlopiù meme, che hanno contribuito a mantenere viva l’eredità della serie e il suo valore di eccezionale satira di costume sul panorama mediatico del nostro Paese. Il suo ritorno in Boris 4 è un’ottima notizia in primis per la serie stessa, le cui riprese sono in corso a Roma già da diverse settimane.

Corrado Guzzanti aveva già annunciato la sua partecipazione una settimana fa mostrando su Instagram il suo camerino sul set, poi ha ufficializzato il ritorno nei panni di Mariano Giusti con uno scatto che lo ritrae insieme alla sorella Caterina, storica interprete dell’assistente alla regia Arianna, braccio destro di Ferretti nella meta-serie. I due si sono anche passati la staffetta nel cast di LOL: Caterina Guzzanti è stata nel cast della prima stagione dello show comico di Amazon Prime Video, mentre Corrado sarà nella seconda in partenza la prossima primavera.

