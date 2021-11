Le vendite della Xiaomi Mi Band 6 NFC stanno andando a gonfie vele in Italia. In molti sono fortemente spinti all’acquisto di questa variante (rispetto al modello standard) per la possibilità di effettuare pagamenti contactless nei negozi con i POS abilitati. Al momento della commercializzazione del dispositivo nel nostro paese nella prima parte di ottobre, si era parlato di esclusiva momentanea di alcune carte per effettuare le transazioni. Da allora, la situazione non è ancora cambiata, per la delusione di molti acquirenti.

Quali carti sono supportate?

I pagamenti con la Xiaomi Mi Band 6 NFC possono essere effettuati associando al fitness tracker una carta di credito o di debito via app Mi Fit. Card e bancomat abilitati sono quelli del circuito Mastercard molto diffuso, ma con l’esclusività di quelle emesse da Nexi. L’elenco completo delle banche supportate è dunque presente sul sito del produttore al termine della relativa scheda prodotto. Per quanto gli istituti non siano pochi, mancano all’appello ancora moltissime soluzioni di pagamento. Una su tutte quelle Bancoposta ad esempio che, pur appartenendo al circuito Mastercard, non rientrano tra le soluzioni partner.

Si era parlato, al momento del lancio della Xiaomi Mi Band 6 NFC nel nostro paese, di esclusiva Nexi per solo un mese. Al termine di quest’ultimo, dunque intorno al 15 novembre, anche altri circuiti, carte e postamat sarebbero dovuti essere supportati. Ad oggi 26 novembre, tuttavia, nulla è cambiato.

Le prospettive future

Il feedback du Ziaomi Italia riportato a fine articolo ci informa su cosa potrebbe succedere a breve. Si fa riferimento al supporto del circuito Mastercard di molte altre banche in arrivo. Peccato che non ci siano delle indicazioni più precise. Resta tuttavia anche l’amaro in bocca per altri circuiti che non sono stati per nulla nominati (ad esempio quello Visa) e che dunque non dovrebbero ancora beneficiare del supporto.