The Beatles Get Back su Disney+ è la docuserie realizzata dall’acclamato regista Peter Jackson che permetterà ai fan di guardare la storia dello scioglimento dei quattro di Liverpool da un’altra prospettiva. E forse cambiare anche idea su com’è andata realmente.

Grazie alla Walt Disney Company abbiamo avuto l’occasione di avere un assaggio della docuserie, che arriverà sulla piattaforma di streaming della Casa di Topolino in tre giornate evento: 25, 26 e 27 novembre. Ovviamente è impossibile giudicare in maniera completa il prodotto televisivo, dato che abbiamo visto solo quaranta minuti dei tre (lunghissimi) episodi, che sono una sorta di mini film.

L’opera di Peter Jackson è monumentale, frutto di lavoro attento e dettagliato, che sa cogliere i momenti di svago e di musica, alternandoli alle discussioni intime di John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. Il progetto Get Back ha origine nel gennaio 1969, ed è composto da quasi 60 ore di filmati inediti girati in 21 giorni, diretti da Michael Lindsay-Hogg, e da oltre 150 ore di audio inedito. Tale “tesoro” è stato rinchiuso in un caveau per oltre mezzo secolo. E Peter Jackson è l’unica persona in 50 anni ad aver avuto accesso, restaurandolo e cogliendone i momenti più salienti delle loro registrazioni in studio.

La docuserie mostra il processo creativo dei Beatles mentre tentano di scrivere 14 nuove canzoni in preparazione del loro primo concerto dal vivo in oltre due anni. È un momento cruciale nella loro carriera – e nella storia della musica: di fronte all’imminente scadenza, che incombe quasi come una sentenza, i quattro si confrontano, scambiano opinioni, si scontrano. Sale la tensione e i legami di amicizia vengono messi a dura prova. Jackson ha scelto di concentrarsi più sui momenti personali dei quattro piuttosto che sulla registrazione delle canzoni. È in quegli attimi che possiamo cogliere meglio i rapporti tra Paul, John, Ringo e George tra loro e le rispettive famiglie. Quando poi i piani vengono a meno, i quattro optano per un possibile show – che sappiamo sarà un concerto realizzato sul celebre tetto della Apple Corps, un’esibizione improvvisata di 42 minuti che venne poi interrotta dalla polizia (e che viene mostrata per intero nell’ultimo episodio). È sicuramente toccante assistere da spettatori a quell’evento unico, seppur dietro lo schermo di un computer: vedere come le persone reagivano, l’entusiasmo dei passanti (alcuni infastiditi per la musica ad alto volume), e la curiosità di coloro che li ascoltavano per la prima volta.

Divertente, personale ed emozionante, The Beatles Get Back su Disney+ è un documentario celebrativo sui Fab Four, forse troppo lungo (ogni episodio dura più di due ore), ma che costituisce un enorme testamento per coloro che sono cresciuti con le loro musiche, o per le nuove generazioni che vogliono avvicinarsi alla loro carriera artistica.