Proprio sulla scena in cui il film mostra la svolta decisiva dei Queen, una pubblicità interrompe Bohemian Rhapsody e fa crollare la magia. È successo ieri sera, mercoledì 24 novembre, durante la prima messa in onda del biopic di Bryan Singer sulla leggendaria band britannica. Il film è stato trasmesso in prima serata su Rai 1 in occasione dei primi 30 anni dalla scomparsa di Freddie Mercury.

A rompere la magia è stato lo spot di Manà Manà, il Black Friday di Unieuro con l’attrice Angela Finocchiaro come testimonial. Il taglio pubblicitario è arrivato proprio nel momento in cui Freddie Mercury (Rami Malek), dopo aver registrato Bohemian Rhapsody, si vede rifiutare la possibilità di far diventare il brano un singolo da parte della EMI. Per questo lo consegna al DJ Kenny Everett che lo diffonde via radio sorprendendo la critica. La EMI, infatti, giudicava troppo rischioso diffondere un brano così strutturato e lungo, decisamente fuori da ogni logica di mercato per quegli anni.

Quella pubblicità interrompe Bohemian Rhapsody proprio nel momento in cui la critica reagisce a quella novità. Il film riprende con il tour mondiale della band, ma ormai si è spezzato l’incantesimo. Per questo tantissimi utenti sui social si chiedono quale sia il criterio con cui vengono definiti i tagli pubblicitari. La risposta è negli spot tassativi: vanno in onda in un determinato blocco e ad un orario prestabilito, ma in questo caso si parla di vero e proprio scivolone della Rai.

In tanti ricordano un episodio simile nel 2008, quando durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi la Rai interruppe per mandare la pubblicità. Per il momento la Rai non ha replicato, ma la delusione tra gli spettatori continua a riversarsi sui social. “Non si interrompe un’emozione così“, scrivono su Twitter gli spettatori contrariati dopo quel taglio, inaccettabile – secondo i commenti – in una televisione pubblica.

