Possono essere definite un poker d’assi le offerte Black Friday 2021 quelle per le Amazon Fire TV Stick, di scena proprio sul colosso dell’e-commerce che le commercializza. I dispositivi per rendere smart le televisioni anche più datate, come prevedibile, non potevano che essere super scontati per il periodo di promozioni di questi giorni di fine novembre. Ce n’è per tutti i gusti e le esigenze tecniche dei potenziali acquirenti, dalla versione più economica di tutte a quella più avanzata.

La Amazon Fire TV Stick Lite rimane la meno costosa di tutte. Con il via alle offerte definitive del Black Friday 2021, per avere il dispositivo non si dovranno spendere più di 19 euro, per l’esattezza 18.99. La variante super economica consente la trasmissione in HD, ha il tasto per il comando Alexa ma non presenta i tasti per la TV.

Solo con una manciata di spiccioli in più (e ne vale davvero la pena) è possibile accedere alla promozione pensata per l‘Amazon Fire TV Stick, diciamo così, nel suo modello standard. La trasmissione dei contenuti è sempre in HD come nel caso del precedente dispositivi ma in questo caso sul telecomando in dotazione ci sono i comandi per la TV. Il costo attuale di questa soluzione è di soli 22.99 euro.

Tra le offerte Amazon Fire TV Stick di questo Black Friday 2021 non può non essere menzionata quella con protagonista il modello 4K con telecomando vocale Alexa e con comandi per la TV. Per via della risoluzione qualitativamente migliore, siamo al cospetto di una variante di fascia di prezzo più elevata rispetto alle precedenti. Il relativo costo è però decisamente mitigato con le attuali promozioni e scende a 33,90 euro.

Per finire, dedicato ai patiti della visione di contenuti alla massima qualità possibile, nel poker di offerte Amazon Black Friday 2021 per le Fire Stick c’è pure il modello Max con il supporto per Wi-Fi 6 di ultima generazione e naturalmente il telecomando con Alexa integrato e comandi per la TV. Anche in quest’ultimo caso c’è un risparmio rispetto al costo di listino e la spesa da affrontare sarà solo di 38,99 euro.

