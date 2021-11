Oppo Reno 7 SE è stato appena presentato insieme ai fratelli Oppo Reno 7 e Oppo Reno 7 Pro, per rivolgersi a quella fetta di utenti desiderosa di un dispositivo che sappia il fatto suo, senza per questo essere contraddistinto da un cartellino troppo esoso per gli standard medi. Oppo Reno 7 SE integra uno schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz. Il device è spinto dal processore MediaTek Dimensity 900, con CPU octa-core a 2.4GHz, GPU Mali-G68 MC4 e 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna (non espandibile). Il telefono integra una batteria da 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33W (comunque ridimensionata al ribasso rispetto a quella presente a bordo degli Oppo Reno 7 e Oppo Reno 7 Pro, rispettivamente a 60 e 65W).

La configurazione della fotocamera posteriore è tripla, con sensori da 48 + 2 + 2MP (principale, macro e di profondità per la raccolta dei dati relativi alla profondità di campo). Manca la fotocamera selfie ‘Cat Eye’, ed è, invece, presente il sensore Sony IMX471 da 16MP. Oppo Reno 7 SE è il più economico della gamma, con prezzi di 306 e 334 euro circa, al cambio attuale, rispettivamente per i modelli con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, e con 8GB di RAM e 256GB di storage.

Come potete vedere, parliamo di un dispositivo che sicuramente non passa inosservato, e che potreste avere voglia di portarvi a casa, essendo ben bilanciato lato hardware. Oppo, del resto, è una garanzia anche per quanto riguarda la parte software, quindi capiremmo bene se tra voi ci fossero diversi utenti interessati al nuovo Oppo Reno 7 SE (oppure anche ai fratelli Oppo Reno 7 e Oppo Reno 7 Pro). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

