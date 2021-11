Se siete alla ricerca di un fitness tracker con un buon rapporto qualità/prezzo, allora non dovete farvi scappare l’incredibile offerta di oggi, giovedì 25 novembre, relativa all’Amazfit Band 5, disponibile nella colorazione nera su Amazon al prezzo di soli 24,99 euro (anziché 44,99 euro di listino). Per chi ancora non lo conoscesse, vediamo insieme alcuni dei principali dettagli circa le caratteristiche tecniche. Iniziano col dire che questo fantastico smartwatch, del produttore statunitense, sfoggia un nuovissimo display AMOLED a colori da 1,1 pollici per offrire un’esperienza visiva più ampia e nitida. Dall’app è possibile anche scaricare due quadranti personalizzati incorporati e più di 45 quadranti aggiuntivi (in alternativa, è anche possibile selezionare un’immagine o una foto propria come quadrante).

Con l’Amazfit Band 5 potrete rimanere sempre aggiornati grazie all’intervento dell’assistente personale Amazon Alexa, con cui parlare per porle domande, ottenere traduzioni, impostare allarmi e timer, creare liste della spesa, controllare il meteo e altri dispositivi della casa, e tanto altro ancora. Questa fantastica smart-band è in grado di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) sempre e ovunque, la qualità del sonno e del pisolino quotidiano, i livelli di stress e gli esercizi di respirazione, tenere traccia della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e della salute delle donne monitorando il ciclo mestruale.

Il wearable è resistente all’acqua fino a 5ATM e presenta 11 modalità sportive, registrando distanza, velocità, variazioni della frequenza cardiaca, calorie bruciate e altri dati durante l’allenamento. La durata della batteria è davvero eccezionale: infatti, garantisce un’autonomia di 15 giorni con un utilizzo tipico e fino a 25 giorni con risparmio energetico. Insomma, se siete propensi al suo acquisto, quest’oggi troverete il braccialetto intelligente in super sconto su Amazon al costo di 24,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.

