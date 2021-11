Le Due Facce della Legge si avvia verso gli ultimi episodi su Giallo: la serie poliziesca francese, dal titolo originale Face à Face, continua a raccontare le indagini di due donne di legge dalle visioni diametralmente opposte, legate dal fatto di essere figlie dello stesso padre ma cresciute nell’inconsapevolezza di essere sorelle.

Le Due Facce della Legge porta in scena in ogni episodio la collaborazione e l’approccio ad uno stesso caso di Justine Rameau (Claire Borotra), una giudice istruttrice metodica e rispettosa delle regole, e Vanessa Tancelin (Constance Gay), coraggiosa e istintiva capitana di polizia disposta a violare i regolamenti pur di catturare i criminali.

Negli episodi de Le Due Facce della Legge in onda il 25 novembre in prima serata e in prima tv assoluta su Giallo, le due sorelle affronteranno indagini su eventi che le toccano molto da vicino: nel primo caso si tratta di un suicidio e nel secondo di un presunto omicidio di persone note a Justine.

Ecco le trame de Le Due Facce della Legge per gli episodi 7 e 8, intitolati rispettivamente Scelte inaspettate e Una morte improvvisa, in onda dalle 21.10 sul canale 38 del digitale terrestre.

Il tentato suicidio di un caro amico di Margaux spinge Justine ad aprire un’indagine, e sarà Vanessa a scoprire i motivi di un gesto così tragico.

Una collaboratrice di Justine viene trovata morta al Palazzo di Giustizia. Qualche giorno prima, la ragazza aveva commesso un errore per la prima volta in carriera…

La prima stagione de Le Due Facce della Legge – per ora anche l’unica – è composta da 12 episodi: il finale sarà trasmesso su Giallo, con gli ultimi due capitoli, il 9 dicembre.

