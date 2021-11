Al via Loro Uccidono 2 su Sky Investigation, da giovedì 25 novembre coi primi due episodi in prima tv assoluta. Dopo il debutto lo scorso ottobre, Loro Uccidono – Nel Buio della Mente continua con la seconda stagione, che assume il sottotitolo di Ombre dal Passato, in onda per la prima volta in Italia sul canale 114 di Sky.

Loro Uccidono 2 debutta con i primi due episodi che introducono la trama della nuova stagione, che arriva a stretto giro dopo il finale della prima: dopo il caso dei femminicidi seriali affrontato nel primo capitolo di questa serie poliziesca danese (titolo originale Den som dræber), stavolta le indagini della profiler criminale Louise Bergstein, interpretata da Natalie Madueño, si concentrano su un altro cold case. Anche in questo caso si tratta, potenzialmente, dell’azione di un omicida seriale.

Ecco le trame di Loro Uccidono 2 – Ombre dal Passato, per la première di stagione in onda il 25 novembre dalle 21:15 sul canale 114 di Sky.

Quando la profiler Louise Bergstein riceve la telefonata di una vecchia conoscenza finisce coinvolta in un caso di omicidi multipli mai risolto, vecchio di anni.

Mentre Louise inizia il suo nuovo lavoro, la polizia identifica l’ultima vittima. Nel frattempo, nell’ombra, l’assassino pianifica il prossimo attacco…

Loro Uccidono 2 – Ombre dal Passato è la seconda stagione del format del 2019 nato come reboot dell’omonimo thriller poliziesco creato da Elsebeth Egholm, che ha debuttato sulla tv danese nel 2011. Anche questo capitolo consta di 10 episodi ambientati a Copenaghen. Sky Investigation trasmetterà la stagione con due appuntamenti ogni giovedì in prima serata, con gli episodi disponibili anche on demand e in streaming su Now.

