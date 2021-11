Sono trascorsi anni da quando ha preso piede una sorta di leggenda metropolitana, al punto che arrivati al 2021 bisogna parlare molto chiaramente di bufala, quando vengono citate le presunte frasi di Shakespeare a proposito della violenza contro le donne. Basti pensare che esattamente un anno fa, sul nostro magazine, sono stato costretto a pubblicare un articolo che a conti fatti viene ripetuto stamane. Cerchiamo di fare il punto della situazione per tutti coloro che ci seguono.

Ritorna la bufala delle frasi di Shakesperare sulla violenza contro le donne

In cosa consiste l’ormai famosa bufala riguardante le frasi di Shakesperare sulla violenza contro le donne? Sui social, da anni e anni, gira una frase a lui attribuita, che puntualmente torna di moda il 25 novembre, in occasione della giornata mondiale che ci sensibilizza proprio sul problema dei maltrattamenti contro le donne. Il virgolettato “incriminato” è il seguente e per qualche strana ragione viene abbinato al noto scrittore: “La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per essere calpestata“.

Perché vi sto parlando senza troppi giri di parole di bufala in relazione alle fantomatiche frasi di Shakesperare sulla violenza contro le donne. La citazione precedente, come le altre correlate ci rimandano in realtà ad un’opera specifica che non ha nulla a che vedere con lui. Il riferimento, infatti, in questo caso cade su Exposition of the Old and New Testaments (1808-1810, forse maggiormente conosciuto come Commentary on the Whole Bible) di Matthew Henry.

La conferma ci arriva da svariate fonti, con cui mi auguro di chiarire la vicenda a tutti una volta per tutte. Se da un lato vi parlo di bufala delle frasi di Shakesperare sulla violenza contro le donne, ovviamente il chiarimento non sminuisce in alcun modo il contenuto oggetto di analisi questo giovedì. E su questo non si accettano malintesi.