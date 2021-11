Il Black Friday è ormai prossimo: nella giornata di domani 26 novembre ci saranno tantissime offerte speciali e super convenienti da non farsi assolutamente scappare. Ma alcuni prodotti si possono trovare su Amazon già in sconto, come ad esempio Kindle, l’ebook reader di Amazon in offerta a soli 59,99 euro (anziché 79,99 euro) per quanto riguarda la configurazione ‘con pubblicità’ e disponibile in due colorazioni: Bianco e Nero. Questo fantastico dispositivo del colosso statunitense sfoggia una luce frontale regolabile integrata, in maniera tale da rendere la lettura più nitida e chiara in ambienti sia interni che esterni ed in qualsiasi momento della giornata. L’ebool è dotato di un display touch antiriflesso da 167ppi, così da poter leggere il testo come se si trovasse su una carta stampata anche alla luce diretta del sole.

Il Kindle è sottile e leggero, per poter leggere in modo comodo anche tenendolo con una sola mano. Con questo fantastico ebook reader di Amazon è possibile immergersi in letture senza distrazioni, si può evidenziare un particolare passaggio del testo, cercare una definizione, tradurre una parola o regolare la dimensione dei caratteri, il tutto senza la necessità di lasciare la pagina che si sta leggendo. Vi è anche la possibilità di scegliere tra milioni di libri e giornali, grazie alla facoltà di immagazzinare migliaia di titoli, così da portare la nostra libreria sempre con noi. Gli utenti iscritti al servizio Prime, inoltre, potranno accedere illimitatamente ad un’ampia selezione di libri, riviste e tanto altro ancora. Quanto all’autonomia della batteria, una singola ricarica può durare anche per settimane.

Insomma, se siete appassionati e amanti della lettura ed al tempo stesso anche ‘tecnologicamente avanzati’, allora non fatevi scappare l’incredibile offerta su Amazon del Kindle, ora con luce frontale integrata, al costo di 59,99 euro (con pubblicità). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Inoltre, per la politica di reso il periodo di restituzione è esteso per le feste fino al 31 gennaio 2022.

