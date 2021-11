Con un post pubblicato sui social Jovanotti ricorda la mamma, la signora Viola, scomparsa 11 anni fa a soli 75 anni. Lorenzo Cherubini le dedica una bella foto con un testo sovrimpresso.

Viola Cardinali si è spenta il 26 novembre 2010 a Foligno, in un centro specializzato nel quale si trovava ricoverata a seguito di una brutta caduta avvenuta durante l’estate a seguito di un malore. Nell’urto la signora Viola aveva battuto violentemente la testa procurandosi una lesione cranica. Dopo un primo ricovero all’ospedale Delle Scotte di Siena era stata trasferita a Foligno per ricevere un trattamento specialistico e mirato. Al capezzale di Viola Cardinali c’era Mario Cherubini, suo marito e padre di Lorenzo.

Jovanotti si prende dunque una pausa dall’entusiasmo per il ritorno del Jova Beach Party e per il lancio del nuovo singolo Il Boom e condivide con i suoi follower il ricordo di Viola, una donna dalla quale ha ereditato lo sguardo, come dimostra la foto pubblicata sui social.

Ecco le parole con cui Jovanotti ricorda la mamma:

“Sono 11 anni oggi. Ciao mamma, ti penso sorridente e leggera. In compagnia, su una spiaggia dell’infinito mare, e questo tuo sguardo per me come sempre, mentre mi allontano e mi dici ‘stai attento’, ma tanto lo sai che sto attento”.

Un anno dopo quel tragico giorno Jovanotti aveva raccontato a Vanity Fair che la morte della mamma gli procurava “dolore fisico” perché “prima, fisicamente c’era”. Tre anni prima era morto il fratello di Lorenzo, Umberto, e da quel giorno sua madre non era più la stessa. “Era una creatura ferita”, raccontava Jovanotti.

A lei ha dedicato la bellissima Le Tasche Piene Di Sassi che nel 2011 aveva vinto il Premio Mogol. Il brano fa parte del disco Ora (2011), lo stesso di Tutto L’Amore Che Ho, e Il Più Grande Spettacolo Dopo Il Big Bang.



