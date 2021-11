Il trailer di This Is Us 6 finalmente rompe l’assordante silenzio delle scorse settimane e spiana la strada al ritorno dei Pearson per quella che è stata già annunciata per la stagione finale. Il dramma che ha cambiato un po’ il modo di scrivere la serialità, si prepara a chiudere in bellezza lasciando tutti un po’ con l’amaro in bocca sperando ancora nei ricordi del passato ma con la paura del futuro e di quello che potrebbe succedere a Rebecca.

Il promo della sesta stagione di This Is Us ha debuttato durante la trasmissione della NBC della Macy’s Thanksgiving Day Parade e ha portato sullo schermo una Rebecca più anziana che ci dice che il suo stato mentale è in declino: “Sto perdendo la memoria, non so quale sarà il mio ultimo ricordo prima che la candela si spenga”.

A quel punto si alternano sullo schermo una serie di toccanti momenti del dramma con i ricordi della nostra matriarca e non solo. Nel video vediamo Kate che canta “Time After Time” nella casa di riposo, Kevin corre al fianco di Randall, Jack esce dalla casa in fiamme e la sua famiglia lo abbraccia con sollievo e poi la scena clou, il matrimonio di Jack e Rebecca e alcuni dei momenti cult (e commoventi) della serie che abbiamo amato e seguito in questi anni.

Al fianco dei ricordi di Rebecca ci sono anche delle novità e delle piccole anticipazioni su quello che succederà ai big three. Quando This is Us 6 tornerà a gennaio, ci ritroveremo alle prese con il 41° compleanno di The Big Three, con Jack Damon da adulto (con quello che potrebbe essere un balzo temporale in avanti) ma anche Madison che apre una porta con un volto che lascia sperare i fan e un flashback di quando i Big Three erano piccoli. Questo è l’inizio della fine, speriamo solo che non corrisponda ad una morte sconvolgente.