Giancarlo Magalli sbotta sui social e questa volta la colpa non è di Adriana Volpe. Ebbene sì signori e signore, il conduttore ha usato i social non per una delle sue solite frecciatine ai danni della sua ex collega, ma lo ha fatto per quella che possiamo definire una buona causa ovvero la programmazione di Una Parola di Troppo, il quiz show che lui stesso conduce.

Giancarlo Magalli ha annunciato sui social che la sua trasmissione non andrà in onda oggi e che forse farà lo stesso anche la prossima settimana rimandato, quindi, a data da destinarsi. La sospensione non è legata ai bassi ascolti ma al continuo giochetto di Rai2 di spostare, togliere e mettere le sue pedine del palinsesto giornaliero a discapito del pubblico.

Non è la prima volta che il pubblico si ritrova a rincorrere la programmazione ballerina ma questa volta, all’ennesimo spostamento, Giancarlo Magalli si è scusato sui social postando un vero e proprio sfogo:

“Mi vergogno a dirlo, anche se non è colpa mia, ma oggi Una Parola di Troppo non ci sarà, domani nemmeno, lunedì sì e forse martedì no”. Il presentatore ha scelto la sua pagina ufficiale per la sua sfuriata contro i vertici Rai che starebbero penalizzando i programmi del pomeriggio e anche il suo quiz show al grido di: “Non ho parole. Non ho mai visto in 40 anni una programmazione così schizofrenica”.

Ecco il post che Giancarlo Magalli ha pubblicato su Facebook ottenendo una serie di commenti che lo appoggiano in questa sua battaglia perché stanchi di anni di spostamenti e cambiamenti dell’ultima ora. Spesso accade con le serie tv, anche in prima serata, e un po’ meno con i programmi giornalieri ma le eccezioni non mancano.