Dopo l’amara sconfitta in campionato nel big match contro l’Inter per 3-2, ieri pomeriggio, mercoledì 24 novembre, in Russia con freddo e neve, il Napoli guidato da mister Luciano Spalletti è uscito sconfitto anche contro lo Spartak Mosca con il punteggio finale di 2-1. Questa sera si sfideranno le altre due compagini del Gruppo C, ossia Leicester-Legia Varsavia, e solo al termine del match si potranno iniziare a tirare le somme ed a fare calcoli. Attualmente, i russi con la vittoria di ieri si sono portati al comando della classifica a pari punti (7) con gli azzurri, seguono poi il Legia a quota 6 e il Leicester con 5 punti. Detto ciò, vediamo insieme quali sono tutte le ipotesi di qualificazione agli ottavi di finale di Europa League per il club di De Laurentiis.

Innanzitutto, il Napoli di capitan Lorenzo Insigne è costretto a battere il Leicester, al Maradona, nell’ultima giornata della fase a gironi, in quanto a quota 10 punti sarebbe sempre qualificato, e secondo alcuni casi anche come prima del gruppo. Ecco di seguito i tre possibili scenari di qualificazione in base, ovviamente, al risultato finale di questa sera tra Leicester e Legia Varsavia. Come riporta l’edizione giornaliera del ‘Corriere dello Sport’, con una vittoria del Leicester la classifica sarebbe la seguente: Leicester 8, Spartak Mosca 7, Napoli 7, Legia 6, nell’ultimo match gli azzurri secondi e agli spareggi se vince; primo e agli ottavi se vince e lo Spartak perde; eliminato se non vince.

Come seconda ipotesi, se il match tra la squadra inglese e quella polacca terminasse in pareggio, la classifica sarebbe questa: Spartak 7, Leicester 7, Napoli 7, Legia 6. In questo modo, il club di ADL passerebbe secondo e agli spareggi in caso di vittoria; primo e agli ottavi se la spunta e lo Spartak perde; se Legia-Spartak non terminasse in pareggio, Napoli secondo in caso di pareggio per 0-0 o 1-1 ed in caso di 2-2 contro gli inglesi, sarà decisiva la differenza reti generale del girone; con qualsiasi altro pareggio, Leicester secondo per effetto degli scontri diretti e Napoli fuori dai giochi. Invece, se Legia-Spartak Mosca terminasse in parità, con un pareggio il Napoli sarebbe eliminato in virtù della classifica avulsa. Terza ipotesi, se questa sera il Legia dovesse avere la meglio, la classifica sarà la seguente: Legia 8, Spartak 7, Napoli, 7 Leicester 6, ed in tal caso, Napoli secondo e agli spareggi se vince; primo e agli ottavi in caso di vottoria e Legia-Spartak termina in pareggio; secondo e agli spareggi in caso di pareggio e Legia-Spartak non termina in parità.

Continua a leggere su optimagazine.com